Цифровая маркировка сигарет: защита качества без роста цен

С 1 июля вступает в силу важное изменение в правилах продажи сигарет: запрещается реализация товара без цифрового DataMatrix-кода на пачке. Новая — цифровая — марка качества призвана защитить легальную продукцию от контрабанды и подделок, предоставив бизнесу, потребителю и правоохранительным органам возможность быстро выявить контрафакт. Челябинской области, которая испытывает большие проблемы из-за масштабного оборота нелегальных сигарет, новый технологический инструмент будет очень кстати.

Давно назревшие изменения

Проблема нелегальных сигарет уже много лет входит в разряд «острых». Пачки без акцизных или специальных марок, с фальшивыми марками, контрафактная продукция занимают уже более 15% российского рынка табачных изделий. Ежегодный ущерб бюджетам всех уровней сопоставим с объемами бюджетом некоторых регионов. По данным журнала «Эксперт», в 2019 году бюджетные потери от неуплаты акцизов и НДС на федеральном уровне превысили 100 млрд руб.

Бороться с этим явлением нелегко. Требуется проводить специальную экспертизу чтобы определить легальность и происхождение конкретной пачки сигарет. Даже если она явно не произведена для продажи в России: без акцизной марки и надписей на русском языке.Цифровая маркировка призвана решить эту проблему. DataMatrix-код позволяет с помощью бесплатного приложения для смартфона «Честный знак» определить не только подлинность, но и весь путь пачки от конвейера до прилавка магазина. Продажа же немаркированных сигарет отныне становится нарушением и будет караться штрафом в размере до 300 тысяч руб.

Как рассказывает руководитель направления «Табак» оператора национальной системы маркировки ЦРПТ Ян Витров, в первую очередь, маркировка — это инструмент для легальных участников рынка.

— Например, магазины часто не догадываются о том, что продают подделки или контрафакт. Из-за этого им грозят штрафы, а иногда даже реальные сроки. Маркировка исправит эту ситуацию. Производители также выступают в поддержку новой системы. Об этом свидетельствуют более 11 млрд кодов, которые они заказали в ЦРПТ.

Спикер добавляет, что маркировка будет выгодна и государству. Если сейчас на проверку легальности продукции уходит много времени, то с маркировкой процедура ускорится в разы. — Главное, что наконец-то потребители смогут проверить подлинность товара, а также помочь государству в борьбе с контрафактом, — заключает Ян Витров.

В отличие от бумажных марок цифровой аналог принципиально нельзя подделать. Во-первых, он генерируется прямо на производстве или на таможенном складе, в случае поставки из-за рубежа. Во-вторых, код надежно защищен от взлома. Ну и в-третьих, его можно легко и быстро проверить.В неприступности шифрования DataMatrix-кода уже удалось убедиться одной сибирской компании, которую обязали вернуть все продукцию с несоответствующими марками.

Остановить нелегальные сигареты

Табачная отрасль заметно выделяется на фоне производителей других товарных категорий, которые до конца года получат свои цифровые марки. Именно она стала пионером и участвовала в пилотном запуске.Эксперимент по введению маркировки был начат еще в 2018 году с участием всех крупных табачных компаний. И уже с 1 июля 2019 года все пачки сигарет крупных производителей, официально произведенные для продажи в России или легально импортированные, оснащены DataMatrix-кодами. Табачные компании заранее подготовились и провели необходимые настройки в ходе плановых модернизаций оборудования, поэтому удалось избежать как повышения цен, так и перебоев в поставках.И вот, наконец, с 1 июля 2020 года продажа сигарет без цифровой маркировки полностью запрещена. По данным участников рынка за прошедший год торговые точки должны были распродать немаркированные остатки сигарет, поэтому в новую реальность они войдут уже с новыми, маркированными запасами продукции.

И хотя, по мнению ряда экспертов, режим ограничений не позволил многим предпринимателям вовремя подготовиться к новым правилам, в системе зарегистрировано около 10 тысяч точек розничной продажи сигарет и производители, которые обеспечивают 98% производства сигарет. Остальным торговым точкам придется догонять прогресс, причем достаточно оперативно.

Табачные компании считают, что маркировка имеет большой потенциал, который может оказать значительное влияние на рынок, если он будет раскрыт.

— Мы видим, что система цифровой маркировки и прослеживания эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет. Быстрое обнаружение контрафакта позволит легальным производителям — правообладателям товарных знаков оперативно обращаться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы, — сообщает Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

Спикер добавляет, что при этом, необходимо закрепить официальный порядок предоставления легальным производителям соответствующей информации о выявленном контрафакте.

— С учетом того, что с 1 июля 2020 года легальной будет продажа только продукции, маркированной средствами идентификации — цифровым кодом, важно, чтобы все торговые предприятия в оптовом и розничном звене, которые зарегистрировались в системе маркировки и хотят продолжить торговлю табачной продукцией, своевременно выполнили требования законодательства и к 1 июля полностью перешли на электронный документооборот в работе с табачной продукцией. Это эффективно застрахует добросовестных участников рынка от попадания в сбытовые каналы нелегальной продукции, — заключает Василий Груздев.

Как ранее неоднократно заявляли эксперты и представители органов власти, решительную победу над рынком нелегальных сигарет может обеспечить только комплекс мер. Он включает усиление контроля за обращением специальных и акцизных марок, ограничение максимального объема сигарет, допустимых для провоза физлицу в РФ, а также ужесточение ответственности за перемещение, производство и продажу немаркированных сигарет с обязательным уничтожение конфиската и средств его производства.

Что ждет челябинских курильщиков

Челябинская область находится у границы с Казахстаном, откуда в Россию попадает большое количество нелегальных сигарет. Кроме этого, в небольших ларьках и на развалах можно легко найти белорусский табак. По данным упомянутого исследования журнала «Эксперт», в Челябинской области доля теневого рынка превышает 23%, что в абсолютном выражении составляет более 26 млн пачек сигарет, лишающих госбюджет 1,6 млрд руб. ежегодно. И эти цифры растут.

Нельзя сказать, что правоохранители бездействуют. В апреле в Магнитогорске были изъяты нелегальные сигареты на сумму 37 млн руб. Однако, как и в большинстве регионов, правоохранители ведут борьбу с крупными поставками и разрабатывают операции по закрытию складов, упуская из вида уличную торговлю. По сообщениям активистов общественных организаций, это приводит к тому, что нелегальные сигареты могут продаваться посреди улицы на импровизированных развалах.

— Торговля идет с рук, из трех больших коробок, стоящих прямо на асфальте. Торгуют два парня в татуировках. В коробки навалены сигареты, в том числе экзотические, например из Алжира, — описывает ситуацию журнал «Эксперт».

Органы власти и представители бизнеса регулярно обсуждают необходимость более активного противодействия нелегальной табачной продукции, но натыкаются на пробелы в федеральном законодательстве и недостаточной значимости проблемы в региональной повестке. Как ранее рассказывал Челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, победить нелегальный рынок можно, но для этого необходима активная и тесная работа правоохранительных органов, а также изменение федерального законодательства, которое как раз начинает происходить..

Готовность к маркировке в регионе варьируется, как сообщают в СМИ эксперты. В частности, расходы на новое оборудование могут оказаться особенно тяжелыми для малого бизнеса и без того ослабленного не завершенным режимом ограничений. Однако, каким бы болезненным не был переход, в более длительной перспективе он принесет пользу, тем более изменения уже назрели.