2020-06-30T17:26:46+03:00
Общество

В Челябинской области стартует онлайн-игра «Битва за бизнес»

К участию «Территория Бизнеса» приглашает действующих и будущих предпринимателей
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В Челябинской области стартует увлекательный образовательный проект — «Битва за бизнес». Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в «Территории Бизнеса», сто предпринимателей, а также болельщики станут участниками трехнедельного марафона с элементами состязательности. На кону есть и материальное вознаграждение — 50 тысяч рублей от партнеров проекта.

— Зарегистрироваться на проект можно на сайте. Еще одно условие — подписаться на страничку в Инстаграм, — говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства «Территории Бизнеса» Ольга Третьякова. — У нас уникальные наставники, коучи — успешные предприниматели. Своими знаниями с участниками «Битвы за бизнес», например, поделится известный челябинский ресторатор Татьяна Мизюрина; эксперт по подбору персонала, рекрутер с 15-летним стажем, руководитель компании «ТИРС» Екатерина Карпенко; блогер Борис Топильский и другие. Наставники вместе с участниками разберут ошибки в ведении бизнеса, поделятся технологией успеха.

У желающих еще есть время пройти регистрацию. Проект стартует 13 июля. Занятия в течение трех недель пройдут в специальном аккаунте в Инстаграм и на площадке ZOOM-конференций. Участие в познавательно-состязательном проекте бесплатное.

Болельщики проекта получат уникальную возможность посмотреть мастер-классы проекта, открытые для них. В «Территории Бизнеса» уверены, что уникальные знания, полученные во время «Битвы за бизнес» мотивируют многих на открытие собственного дела.

Кстати, «Территория Бизнеса» в период пандемии коронавируса полностью перевела все образовательные проекты в онлайн-формат. С конца марта, когда бы объявлен режим самоизоляции, и по сей день прошло 90 мероприятий, участниками которых стали более 3000 человек.

Работа центра «Мой бизнес» Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Телефон: 8 800 350 24 74

территориябизнеса74.рф

г. Челябинск, ул. Российская 110, к.1, 2 этаж.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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