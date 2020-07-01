Важное решение: в Челябинске открываются летние веранды и фитнес-клубы

Из-за атаки коронавирусной эпидемии в Челябинской области в конце марта был объявлен режим самоизоляции и временных ограничений. «На замке» оказалось многое из привычной нам жизни.

БДИТЕЛЬНОСТЬ И СТРОГОЕ СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ

Новость, прозвучавшая в соцсетях на страницах губернатора Алексея Текслера, многих обрадовала: бизнес оживает! Разрешена работа летних веранд, фитнес-клубов! Кроме того, возобновили работу зоопарков — в части открытых подворий и вольеров. Со строгим соблюдением санитарных мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

Так, столики на открытых верандах должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Руководство обязано контролировать температуру и самочувствие персонала. В том числе, с помощью термометрии. Обязательны средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Посуда должна тщательно мыться. К ней — особые требования. Запрещено использование тарелок и кружек со сколами. Обрабатывать приборы и посуду рекомендовано в современных машинах, с применением дезсредств. Нет машины — обработка должна быть вручную.

У входа в заведения должны быть установлены санитайзеры.

Напомним, в конце мая глава региона распорядился возобновить работу розничной торговли с площадью торговых залов до 400 кв. м и отдельным входом.

Работа летних веранд кафе и ресторанов строго регламентирована.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ

Директор Челябинского зоопарка Юрий Леончик новостям рад, ведь кроме финансирования из бюджета экономика учреждения складывается из продажи билетов:

— Мы закрылись из-за коронавируса 30 марта. Понимаем, иначе было нельзя: угроза распространения эпидемии — вопрос, наверное, безопасности государства. Ковид тяжело ударил по всем странам. Для нас, увы, упущены весенний и частично летний сезоны: финансовые потери в эти месяцы — 14 миллионов рублей. Мы не завод, который может «нагнать план» в октябре. Потому решение губернатора считаю своевременным. Со своей стороны обещаем соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям: открыто только контактное подворье на свежем воздухе; закуплены в больших объемах санитайзеры. Сотрудники будут работать в перчатках и масках. Билеты можно приобрести онлайн, чтобы не стоять в очереди в кассы. Будет и термометрия.

Леончик подчеркивает: все финансовые обязательства перед зоопарком, как перед казенным учреждением, бюджет исполнил. Коллектив в 120 человек сохранен.

Забавная инструкция от Челябинского зоопарка. Фото: chelzoo.ru

КАК ТРЕНЕРЫ В ТАКСИСТЫ УХОДИЛИ

Фитнес-инструктор спортивного клуба Icon Надежда Арефьева в доковидные времена разрывалась между тренировками — так было много желающих сохранять форму, укреплять здоровье. С 30 марта в опечатанном клубе в самом центре Челябинска царит гнетущая тишина. Штат в 20 человек не уволен — распущен по домам.

— Как я выжила эти месяцы? Двоих маленьких сыновей отправила к маме, в Красноярский край. Помогала старшая дочка: у нее небольшой бизнес — пекарня, они не закрывались. Я вела занятия в интернете, но оплата за работу была больше символической. Живого общения с учениками виртуальные встречи не заменят. В спорте важно присутствовать рядом, чтобы подкорректировать движения, уберечь от ошибок. Например, невозможными стали полноценные силовые тренировки с оборудованием, — говорит Надежда. — Но ничего, справилась. Даже машину умудрилась отремонтировать. Думала, станет совсем плохо — переквалифицируюсь в таксиста. Несколько девчонок-инструкторов крутят баранку. Заработок невеликий, но на питание и оплату «коммуналки» хватает.

— В клубе мы, тренеры, будем работать только в масках и перчатках. Более частыми станут уборка залов, проветривание, обработка дезсредствами.

«ПУСТЬ НАМ ПОВЕЗЕТ!»

Известный челябинский ресторатор Татьяна Мизюрина прогнозирует, что восстановление бизнеса будет нелегким:

— Может быть, решение губернатора поможет нам удержать бизнес «на плаву». Три месяца мы жили в убытке, на денежные средства (если они были), которые заработали ранее, или брали кредиты. Коллективы многие уже потеряли: сотрудники были не готовы так долго ждать, да и никто не знал, сколько все продлится. Запуститься на полные мощности у нас вряд ли получится. Люди отвыкли от походов в рестораны. Длительное время многие не работали и жили как получится (на разных подработках и пособие от государства). Что касается квалификации сотрудников, то это тоже очень сложная тема. Часть навыков потеряна, многие ушли из профессии. Будет очень долгий и сложный этап восстановления.

Для поддержки малого и среднего бизнеса разработан пакет антикризисных мер. Фото: asi.ru

РУКА ПОМОЩИ

Бизнес в ковидный кризис власти Челябинской области поддержали — налоговыми льготами, субсидиями. Важно сохранить рабочие места, не допустить увольнения. Например, беспроцентный кредит положен представителям крупного, среднего и малого бизнеса, деятельность которых пострадала в пандемию. Условие: предприятия должны действовать не менее года, хоть раз уплатить налог, не запускать процедуру банкротства и сохранить не менее 90% сотрудников. Заем можно использовать на выплату зарплат сотрудникам.

Один из видов помощи предпринимателям — микрозаем. Как пояснил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Артур Юсупов, в обычное, «мирное», время действуют восемь программ микрофинансирования. У предпринимателей региона есть возможность выбрать подходящую для своего бизнеса, комфортную по условиям. В пандемию коронавируса по поручению губернатора разработан еще один продукт — микрозаем «Антивирус». Деньги нужны для пополнения оборотного капитала и выплаты заработной платы сотрудникам.

В апреле-мае для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей продлевается срок подачи заявлений на субсидию за апрель 2020 года. Ранее ее можно было оформить при условии подачи заявления до 1 июня. Теперь срок продлен до 1 июля. Кроме того, федеральное правительство увеличило с 81 до 104 млрд рублей объем бюджетных ассигнований на эти цели.

По информации ФНС России по Челябинской области, в налоговые органы региона уже направлено более 53 тыс. заявлений о получении субсидии за апрель и май. Выплачено более 1,7 млрд рублей. Субсидии рассчитаны на более чем 20 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей с численностью сотрудников более 70 тыс. человек.

Эти деньги можно потратить, например, на зарплату работникам. Размер субсидии рассчитывается так: количество работников в марте умножается на 12 130 рублей (МРОТ). Для ИП к числу работников прибавляется один человек (ИП). Если предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии для него — 12 130 рублей в месяц.

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый орган. Через интернет, в личном кабинете налогоплательщика (для юрлиц) или личный кабинет на сайте ФНС. Также можно отправить заявление в налоговый орган почтой.

Требование не иметь задолженностей на 1 марта 2020 года смягчено: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность, но к моменту подачи заявления он ее погасил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений. Могут начать свою работу летние кафе, открытые веранды и фитнес-залы. Естественно, нужно соблюдать все санитарные требования. Продолжаем анализ ситуации и ограничений.

Узнать о ходе рассмотрения заявления предпринимателю можно через сервис ФНС России, личный кабинет налогоплательщика или уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.

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