Как не остаться без места в школе: в Челябинске стартовал прием первоклассников не по прописке

В Челябинске начали принимать заявления от первоклассников не по прописке. Четверть семей будущих школяров еще не выбрали школу для своего чада. Почему нерасторопность опасна и как не остаться без места за партой, читайте в нашем материале.

ЧЕТВЕРТЬ МЕСТ ЕЩЕ СВОБОДНЫ

— В этом году мы ждем в школах Челябинска больше 16 тысяч первоклассников. Уже зачислены немногим больше 12 тысяч ребят. Четверть мест в школах еще свободны, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Но свободное место в Челябинске уже придется искать.

Судя по сайтам учебных заведений, набор закончен в образовательном центре жилого комплекса «Ньютон», в образовательном центре № 2 микрорайона «Парковый», в школе № 129 на Салавата Юлаева, в школе № 46 на Новороссийской, в лицее № 77 на Ереванской, в городской гимназии № 11 на Тимирязева, в гимназии № 23 на Кирова, в лицее № 95 на Молдавской. Близки к наполнению гимназия № 38 на ЧТЗ, гимназия № 1 на Красной и огромная новая школа № 116 в Чурилово...

Информацию о наличии мест школы должны выкладывать на своих сайтах, но найти ее порой сложно. Лучше звоните лично.

ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ

Зачисление в школы идет в два этапа. С 1 февраля заявления принимают от детей по прописке. С 1 июля открывается набор на оставшиеся места. При этом школы имеют право объявить допнабор раньше.

Если вы выбрали школу по месту жительства, а спохватились только сейчас, когда все места уже заняты, в том числе ребятишками со стороны, ничего не поделаешь — вам придется подыскивать другую школу.

Заявление можно подать до 5 сентября. Но откладывать дело все по той же причине не стоит.

— Право ребенка на бесплатное и доступное образование гарантировано Конституцией России. Поэтому нет никаких сомнений, что будущего первоклассника зачислят в школу, — говорит Екатерина Самарина.

Вот только где будет расположена эта школа.

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗВОНКА ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИМУТ

График работы приемных комиссии есть на сайтах школ. Но в условиях пандемии перед визитом следует записаться на прием по телефону.

Заявление также можно подать на портале «Образование в Челябинской области» и Региональном портале государственных услуг Челябинской области. Но после этого все равно придется лично относить в школу оригиналы документов.

КАКИЕ БУМАГИ СПРОСЯТ

В списке обязательных документов при подаче заявления в школу всего четыре пункта:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временная прописка;

— паспорт родителя или законного представителя;

— а для детей с ограниченными возможностями еще заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии).

У мигрантов попросят дополнительные бумаги. А вот медкарту подавать с заявлением необязательно. Если требуют — это незаконно.

КОГДА ЖЕ В ШКОЛУ

На этой неделе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в школах России начнется традиционно 1 сентября. Сдвигать начало учебного года в стране не станут. Но каким будет праздник и позволят ли детям учиться очно, пока не знает никто. Все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

При этом дистанционка, по словам местных чиновников, будет введена в школах Челябинска и Челябинской области лишь в крайнем случае.

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