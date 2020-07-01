2020-07-01T16:42:37+03:00
Общество

В масках, на костылях, с женами и детьми: как голосуют по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020

О здоровье горожан сегодня позаботились с лихвой [фоторепортаж]
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Следуй за мной... на избирательный участокСледуй за мной... на избирательный участокФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

День голосования по поправкам в Конституцию РФ скоро подойдет к концу, но уже можно сказать, что челябинцы приняли в нем активное участие. В период пандемии нужно уделить особое внимание безопасности людей, о чем на избирательных участках определенно позаботились.

Нет, это не агент НАСА, и температуры у него тоже нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нет, это не агент НАСА, и температуры у него тоже нетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые зайдя на избирательный участок голосования, можно подумать, что здесь не голосуют по поправкам, а создают секретное лекарство — уж очень хорошо укомплектовали в защитные костюмы местных работников, да еще и полицейских приставили. Видя, как эти же люди несут какой-то ящик, невольно начинаешь думать, что там не бюллетени, а первые образцы изобретенной вакцины.

Поправки поправками, но и на турнички сходить нужно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поправки поправками, но и на турнички сходить нужноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Паспортные данные приходится считывать как на приеме у окулиста Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Паспортные данные приходится считывать как на приеме у окулистаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно смело заявить, что избирателям на участке ничего не угрожает, поэтому если вы увидите там людей, имеющих проблемы со здоровьем, будьте уверены, они появились до прихода на голосование.

Гражданский долг — превыше травмы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гражданский долг — превыше травмыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не остался в стороне и губернатор региона Алексей Текслер. Вместе с женой он бросил бюллетени в урну и отметил отличную организацию голосования.

Перчатки и маски есть, осталось соблюсти дистанцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перчатки и маски есть, осталось соблюсти дистанциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня исторический день для нашей страны, — заявил Алексей Текслер. — Поправки в Конституцию определяют вектор развития страны на многие годы вперед. Их принятие позволит более динамично развиваться нашему государству.

Губернатор за руку ведет супругу к будущему, как и Челябинскую область Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор за руку ведет супругу к будущему, как и Челябинскую областьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покидая участок, можно и маску снять Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покидая участок, можно и маску снятьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на то, что свой голос могут отдать лишь совершеннолетние россияне, дети также присутствовали на выборах. Мама пришла вместе с дочкой, ведь от ее выбора зависит, в какой России она будет жить, когда повзрослеет.

Ребенок выбирает будущее любимой страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ребенок выбирает будущее любимой страныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избирательные участки закроются в 20:00, поэтому у всех желающих еще есть время, чтобы отдать свой голос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Онлайн-оплата для получателей DPD в России — быстро, удобно, безопасно
DPD в России, ведущий коммерческий логистический оператор, подключила онлайн-оплату в сервисе «Управление доставкой»: теперь получатели могут рассчитываться в сети с помощью банковской карты
Вопрос дня: А ваших детей и внуков что беспокоит?
Исследование показало: молодежь нашей страны и мира волнуют порой разные проблемы. Российские студенты беспокоятся из-за коррупции в бизнесе и политике. А для их сверстников-европейцев проблема номер один - ухудшающаяся экология планеты
Новости 24
Планируйте маршрут: в Челябинске перекроют несколько участков для ремонта дорог
Не только голосование: в Челябинской области поднялись тарифы на ЖКХ
Алексей Текслер прогулялся с женой по обновленной Кировке
Детский омбудсмен Челябинской области проголосовала по поправкам
Заказать справку для садика в Челябинске разрешили дистанционно
Олег Дубровин высказался о скандальном убийстве хаски под Челябинском
Челябинская общественная палата отреагировала на жалобу о незаконном досрочном голосовании
Черный дым над одной из улиц в Челябинске заинтересовал пользователей соцсетей
Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области достигла почти 54 процента
Челябинский олимпиец проголосовал по поправкам в Конституцию
Житель Челябинской области, который поджег собственную бабушку, ответит перед судом
«Мы можем жить в непростых нынешних условиях»: Алексей Текслер проголосовал по поправкам в Конституцию
Медики выплатят 10 млн рублей за смерть двухлетней девочки в Челябинской области
Жители Челябинской области пожаловались на нарушения во время голосования
Более половины жителей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июля 2020: здоровых больше, чем больных
На карточки семей из Челябинска упали «детские» 10 тысяч
В Москве поддержат присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»
В Челябинской области началось голосование по поправкам в Конституцию
Красотки, ворующие косметику в магазине, попали на видео в Магнитогорске