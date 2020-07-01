В масках, на костылях, с женами и детьми: как голосуют по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020

День голосования по поправкам в Конституцию РФ скоро подойдет к концу, но уже можно сказать, что челябинцы приняли в нем активное участие. В период пандемии нужно уделить особое внимание безопасности людей, о чем на избирательных участках определенно позаботились.

Нет, это не агент НАСА, и температуры у него тоже нетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые зайдя на избирательный участок голосования, можно подумать, что здесь не голосуют по поправкам, а создают секретное лекарство — уж очень хорошо укомплектовали в защитные костюмы местных работников, да еще и полицейских приставили. Видя, как эти же люди несут какой-то ящик, невольно начинаешь думать, что там не бюллетени, а первые образцы изобретенной вакцины.

Поправки поправками, но и на турнички сходить нужноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Паспортные данные приходится считывать как на приеме у окулистаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно смело заявить, что избирателям на участке ничего не угрожает, поэтому если вы увидите там людей, имеющих проблемы со здоровьем, будьте уверены, они появились до прихода на голосование.

Гражданский долг — превыше травмыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не остался в стороне и губернатор региона Алексей Текслер. Вместе с женой он бросил бюллетени в урну и отметил отличную организацию голосования.

Перчатки и маски есть, осталось соблюсти дистанциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня исторический день для нашей страны, — заявил Алексей Текслер. — Поправки в Конституцию определяют вектор развития страны на многие годы вперед. Их принятие позволит более динамично развиваться нашему государству.

Губернатор за руку ведет супругу к будущему, как и Челябинскую областьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покидая участок, можно и маску снятьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на то, что свой голос могут отдать лишь совершеннолетние россияне, дети также присутствовали на выборах. Мама пришла вместе с дочкой, ведь от ее выбора зависит, в какой России она будет жить, когда повзрослеет.

Ребенок выбирает будущее любимой страныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избирательные участки закроются в 20:00, поэтому у всех желающих еще есть время, чтобы отдать свой голос.

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ИСТОЧНИК KP.RU