Волонтеры и экологи почистили челябинский бор и увидели, как мусор превращается в полезный продукт

Десятки мешков с мусором. Больше двухсот килограммов называемых смешанных отходов – всего того, что мы, к сожалению, «любим» оставлять и дарить матушке-природе – пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, фантики, салфетки, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, бумага… Волонтеры вместе с представителями Министерства экологии Челябинской области, регионального Российского Союза молодежи, южноуральского предприятия по утилизации и переработке отходов «Полигон ТБО» постарались привести в порядок берега одного из излюбленных мест отдыха горожан – Голубого карьера в Шершневском бору.

ПО РАЗНЫМ МЕШКАМ

- В городском бору экологи, активисты, просто неравнодушные люди постоянно проводят уборку. Но мусор, к сожалению, скапливается вновь… Люди должны приходит в лес, на берега водоемов, как гости, и не оставлять после себя плохое впечатление. Надо уносить из бора хорошее настроение, эмоции, и не оставлять после себя мусор, беспорядок, - поделился впечатлениями один из волонтеров акции.

Кстати, весь собранный мусор здесь же на месте сортировался именно в целях его дальнейшей переработки.

Этот субботник для молодежи стал своего рода познавательной экскурсией в культуру обращения с отходами. Дело в том, что волонтёры не только поучаствовали в экологическом проекте, очистили берег водоема в черте города, но и побывали на современном, активно развивающемся перерабатывающем предприятии «Полигон ТБО». Активисты увидели, как этот мусор нужно сортировать, и в конечном итоге как отходы перерабатываются в специализированных цехах предприятия – «Полигоне ТБО». Здесь в цехе по переработке на глазах волонтеров из грязного полиэтилена произвели новый продукт - пластиковые гранулы. Из пластика, полиэтилена, из другого собранного мусора изготавливают самую различную продукцию – материалы для строительной, коммунальной, химической отраслей, даже для изготовления одежды.

Для справки: «Полигон ТБО» создан для обработки, утилизации и размещения коммунальных отходов и отходов производства. Здесь производят пластиковых гранулы из полиэтилена, измельчённые хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку. На предприятии также реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. В 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.

В ПОЛЕЗНЫЙ, НУЖНЫЙ ПРОДУКТ

Кстати, именно понятие «рециклинг» стало отправной точкой этой совместной акции. Уже на предприятии волонтерам пояснили: рециклинг – это повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора. Именно тщательная сортировка и вторичная переработка на таких предприятиях, как «Полигон ТБО» часто является более дешевым источником многих веществ и материалов, чем источники природные.

- Такие познавательные мероприятия очень полезны. Люди своими глазами видят, как мусор фактически получает вторую жизнь, превращаясь в полезный, нужный для нужд народного хозяйства продукт. Мы поддерживаем проекты по экологическому просвещению. Жители Южного Урала должны знать, разбираться в таких важных вопросах. Подобные субботники, экскурсии – это необходимый, нужный шаг в воспитании экологической культуры, в пропаганде осознанного, ответственного подхода к обращению с отходами. Мы увидели живой интерес у молодых людей. То, о чем они только слышали, теперь увидели сами - отметил на встрече генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

Одной из задач этой акции, по словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, стало привлечение внимания к внедряемой системе сортировки и утилизации коммунальных отходов. Такие просветительские акции планируют проводить регулярно. Убирать те территории, где скапливается мусор. В конечном итоге показывать людям сам процесс переработки отходов. То, как, казалось бы, ненужный мусор после правильной сортировки и глубокой вторичной переработки становится сырьем для целого ряда отраслей промышленности. Люди должны видеть, осознавать результат этой работы.

- В одном из специализированных цехов «Полигона ТБО» все увидели, что из обычного мусора может получиться готовый к дальнейшему производству продукт. Наш регион движется в направлении полного обеспечения системы сортировки и утилизации коммунальных отходов. К 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» на мусоросортировку будет поступать 100 процентов всего мусора, - сообщил Виталий Безруков.

КСТАТИ

В марте этого года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. В этих муниципалитетах раздельный сбор уже активно проводится. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске. Специальная техника так укладывает мусор, что фракции не смешиваются.

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