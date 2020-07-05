Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 июля 2020: открытие лагерей и зараженные в госпитале ветеранов

К концу этой недели станет известно, продлят ли в области режим повышенной готовности. Пока он действует до 12 июля. Но расслабляться пока не время — коронавирус никуда не ушел. Каждый новый день дает области больше ста вновь заболевших.

На раннее утро 6 июля в Челябинской области подтверждены 8265 случаев заболевания COVID-19, на лечении остаются 3164 южноуральца.

По количеству заболевших лидируют Челябинск (3046 человек) и Магнитогорск (1271 человек). На третье место вышел Миасс, где переболели и еще болеют 707 человек. Город уже ругали за слишком высокие темпы прироста по заболевшим. И вот на этой неделе вирус пробрался в местную мэрию — у нескольких человек симптомы коронавируса, они сдали анализы и ждут ответ. За тройкой лидеров идет Златоуст — здесь 637 заболевших.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В обсерваторах области остаются 66 человек. Пока все они здоровы.С начала пандемии коронавирус унес жизни 162 южноуральцев. Последними жертвами стали 86-летний и 98-летняя женщина из Челябинска, а также 71-летняя пациентка из Верхнего Уфалея. У всех троих коронавирус был сопутствующей болезнью.

КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ

— до 12 июля действует обязательный масочный режим в общественных местах;

— жители области обязаны соблюдать социальную дистанцию и необходимые санитарные правила;

— запрещены массовые мероприятия;

— закрыты ТРК;

— людям старше 65 лет рекомендовано уйти на самоизоляцию.

Увы, не все горожане так щепетильны при соблюдении ограничительных мер. В социальные сети попала запись шумной вечеринки в центре Челябинска, на которую собралась местная молодежь — их ковид не пугает. И штрафы, кажется, тоже.

А тем временем коронавирус обнаружен у двух сотрудников областного госпиталя ветеранов войн, еще несколько человек ждут результаты своих тестов.

ПОСЛЕДНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ

Разрешена работа:

— летних кафе и ресторанчиков с открытыми верандами;

— фитнес-центров;

— зоопарков с экспозицией на свежем воздухе.

В понедельник, 6 июля, в школах области состоится ЕГЭ по русскому языку. Накануне с экзаменов удалили двух школьников за попытку списать ответы.

Также в понедельник, 6 июля, в регионе стартует летняя оздоровительная кампания школьников — начнут открываться школьные и загородные лагеря.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 6 июля 2020 года.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

8 (351) 240-15-16 — круглосуточная телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Горячая линия для предпринимателей: 8-800-350-24-74.

Служба психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.

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