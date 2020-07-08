Расскажи стих о природе — получи приз

«Прикинулась беженкой из Сирии»: Пропавшая два года назад нижегородка нашлась в немецком лагере для беженцев

«Комсомолка» проследила путь беглянки по странам ЕС и выяснила, почему ее не может вернуть даже Интерпол [эксклюзив kp.ru]