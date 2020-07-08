2020-07-08T10:40:50+03:00
Общество

Расскажи стих о природе — получи приз

На Южном Урале разыскиваются экогерои
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Экшн-камеры, рюкзаки, экосумки, футболки с дизайнерскими рисунками на экологическую тематику — эти призы уже ждут юных экогероев, неравнодушных к проблемам защиты окружающей среды.

Конкурс #ЧИСТОдляДЕТЕЙ! проводит ООО «Центр коммунального сервиса» при поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

Экогероем может стать любой житель Южного Урала в возрасте от 0 до 18 лет.

Условия участия просты: нужно снять видеоролик, где ребенок рассказывает стих на экологическую тематику. Видео необходимо отправить на электронный адрес svetlana.pervakova@phkp.ru или pr@cks174.ru с указанием темы письма: «Конкурс #ЧИСТОдляДЕТЕЙ».

Не забудьте указать в письме важную информацию:

— Ф.И.О участника,

— Ф.И.О законного представителя,

— возраст Участника,

— контактный телефон,

— адрес электронный почты,

— название и автор произведения.

Конкурсные работы будут размещены на нашем сайте, а также в официальной группе организатора.

Победителей будут выбирать по нескольким критериям: за самое креативное видео, самое эмоциональное исполнение стихотворения, самое лучшее понимание экологической тематики.

Конкурс продлится до 15 сентября 2020 года.

Удачи!

Положение о конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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