Расскажи стих о природе — получи приз
Экшн-камеры, рюкзаки, экосумки, футболки с дизайнерскими рисунками на экологическую тематику — эти призы уже ждут юных экогероев, неравнодушных к проблемам защиты окружающей среды.
Конкурс #ЧИСТОдляДЕТЕЙ! проводит ООО «Центр коммунального сервиса» при поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей».
Экогероем может стать любой житель Южного Урала в возрасте от 0 до 18 лет.
Условия участия просты: нужно снять видеоролик, где ребенок рассказывает стих на экологическую тематику. Видео необходимо отправить на электронный адрес svetlana.pervakova@phkp.ru или pr@cks174.ru с указанием темы письма: «Конкурс #ЧИСТОдляДЕТЕЙ».
Не забудьте указать в письме важную информацию:
— Ф.И.О участника,
— Ф.И.О законного представителя,
— возраст Участника,
— контактный телефон,
— адрес электронный почты,
— название и автор произведения.
Конкурсные работы будут размещены на нашем сайте, а также в официальной группе организатора.
Победителей будут выбирать по нескольким критериям: за самое креативное видео, самое эмоциональное исполнение стихотворения, самое лучшее понимание экологической тематики.
Конкурс продлится до 15 сентября 2020 года.
Удачи!
ИСТОЧНИК KP.RU