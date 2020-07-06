В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту за жестокое убийство пожилой пары
Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему пожилых супругов. Преступление было совершено возле развязки на Дарвина. Выяснилось, что осужденный Кадыгроб уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, отсидел 17 лет и 10 месяцев, а в 2016 году был условно-досрочно освобожден.
Суд установил, что 8 апреля прошлого года Кадыгроб вооружился тупым предметом и проник к знакомой пожилой паре в дом на улице Ильича. Там он напал на главу семейства, нанеся множество ударов по разным частям тела, а также пять ударов в область головы. 79-летняя жена пострадавшего попыталась убежать, однако убийца догнал ее и ударил по голове не меньше 12 раз. После этого он похитил из дома мобильные телефоны, куртку, связку ключей на общую сумму более 41 тыс. рублей, а также золотые украшения, которые ему удалось сдать в ломбард на сумму 29 тыс. рублей. Все деньги Кадыгроб потратил на собственные нужды.
Уходя из дома, мужчина закрыл все окна и открыл вентили на газовой плите, а затем закрыл входную дверь на ключ Фото: читатель
Во время суда Кадыгроб признал свою вину частично. Он заявил, что не планировал нападать на пожилую семью, а пришел к ним, чтобы занять денег. В процессе разговора между людьми возникла ссора, после чего осужденный избил мужчину, а затем его жену. Только после этого Кадыгроб увидел украшения на теле хозяйки дома и похитил их.
— Однако суд опроверг эту версию благодаря многочисленным доказательствам. В результате мужчине вынесли приговор в виде 22 лет колонии особого режима. Выйдя на волю, осужденный будет еще полтора года ограничен в свободе, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU