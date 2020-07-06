2020-07-06T12:50:19+03:00
Происшествия

В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту за жестокое убийство пожилой пары

Мужчина надолго отправится в тюрьму
Сергей СОТНИКОВ
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Пожилая пара проживала в доме на окраине Челябинска Фото: читательПожилая пара проживала в доме на окраине Челябинска Фото: читатель
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Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, жестоко убившему пожилых супругов. Преступление было совершено возле развязки на Дарвина. Выяснилось, что осужденный Кадыгроб уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, отсидел 17 лет и 10 месяцев, а в 2016 году был условно-досрочно освобожден.

Суд установил, что 8 апреля прошлого года Кадыгроб вооружился тупым предметом и проник к знакомой пожилой паре в дом на улице Ильича. Там он напал на главу семейства, нанеся множество ударов по разным частям тела, а также пять ударов в область головы. 79-летняя жена пострадавшего попыталась убежать, однако убийца догнал ее и ударил по голове не меньше 12 раз. После этого он похитил из дома мобильные телефоны, куртку, связку ключей на общую сумму более 41 тыс. рублей, а также золотые украшения, которые ему удалось сдать в ломбард на сумму 29 тыс. рублей. Все деньги Кадыгроб потратил на собственные нужды.

Уходя из дома, мужчина закрыл все окна и открыл вентили на газовой плите, а затем закрыл входную дверь на ключ Фото: читатель

Уходя из дома, мужчина закрыл все окна и открыл вентили на газовой плите, а затем закрыл входную дверь на ключ Фото: читатель

Во время суда Кадыгроб признал свою вину частично. Он заявил, что не планировал нападать на пожилую семью, а пришел к ним, чтобы занять денег. В процессе разговора между людьми возникла ссора, после чего осужденный избил мужчину, а затем его жену. Только после этого Кадыгроб увидел украшения на теле хозяйки дома и похитил их.

— Однако суд опроверг эту версию благодаря многочисленным доказательствам. В результате мужчине вынесли приговор в виде 22 лет колонии особого режима. Выйдя на волю, осужденный будет еще полтора года ограничен в свободе, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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