Малыша, якобы найденного на помойке в Челябинской области, отдадут родным только после генетической экспертизы

У малыша, которого якобы выбросили на помойку в Копейске, уже есть имя. Его придумала настоящая мама. Татьяне (имя изменено — ред.) всего 23 года. Новорожденный — ее четвертый ребенок. Свою беременность женщина скрыла даже от близких. И эта тайна до добра не довела.

«ВЕРНИТЕ СЫНА!»

15 июня в больницу Копейска заявился мужчина с пищащим свертком в руках.

— Ребенок. Новорожденный. Я нашел его в мусорном баке, — заявил он ошарашенным медикам.

Малыша осмотрели. Оказалось, что мальчик здоровенький, и ему от роду не больше суток. Ребенка сразу же накормили, умыли, уложили в кроватку. А спустя пару часов в приемный покой пришла женщина, вся в слезах:

— Я его мама. Верните сына!

СКРЫВАЛА БЕРЕМЕННОСТЬ ДАЖЕ ОТ БЛИЗКИХ

По словам женщины, ее последние роды были стремительными. Вызвать скорую помощь она не успела — родила дома. Утром она попросила сожителя отнести мальчика к медикам, чтобы проверили — все ли в порядке. Но отец крохи рассудил по-другому и избавился от ребенка. Он придумал историю с мусорным баком и оставил сынишку в больнице.

О подкидыше сразу же сообщили в полицию и соцзащиту.

— Да, позже мама пришла в больницу сама. Но отдать ей ребенка мы не могли, так как не было доказательств ее материнства. На учете беременной женщина не стояла. Даже родная мама Татьяны не знала, что у нее вот-вот появится внук. По словам женщины, она боялась, что после родов мать выгонит ее из дома, — рассказала КП-Челябинск заместитель начальника отдела опеки и попечительства Копейского городского управления соцзащиты Светлана Шлегер.

У Татьяны есть еще трое детей в возрасте одного годика, трех и пяти лет. Они живут в трехкомнатной квартире с мамой и родным братом Тани. Но близкие утверждают: о беременности не знали. Татьяна полная, а в последние месяцы еще больше поправилась. Но никто и подумать не мог, что она вынашивает ребенка — их и так полный дом.

— Нам хватило бы и свидетельских показаний других членов семьи. Но раз их нет, Татьяна будет доказывать материнство в суде, ей назначали генетическую экспертизу. Заявление в суд уже подано, первое заседание запланировали на июль, — говорит Светлана Шлегер.

«СЕМЬЯ ХОРОШАЯ, МАМА НОРМАЛЬНАЯ»

Биологическую семью ребенка уже проверили и полиция, и органы соцзащиты — претензий к матери и к ее окружению нет.

— Наши сотрудники не обнаружили никакого криминала. У отдела по делам несовершеннолетних претензий к молодой маме нет. Решать судьбу малыша будут суд и органы опеки, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Семья хорошая. И молодая мама нормальная, адекватная. Женщина оформила и получает пособия на всех ребятишек, компенсацию по оплате ЖКХ. Мы предложили ей дополнительно встать на учет в отдел помощи семьям и детям. Тогда ей будут выделять вещи, продукты, помогут с консультацией психолога и юриста, — говорит Светлана Шлегер.

В ГРАФЕ «ОТЕЦ» ПОСТАВЯТ ПРОЧЕРК

А пока мама судится, новорожденный находится на попечении больничных нянь в одной из клиник Челябинска. Его носят на ручках, ласкают, с ним играют, как будто бы он жил в семье.

— Иногда маму и новорожденного разлучают на время по медицинским причинам. Но на развитии малыша это не отражается. Ребенок растет здоровым и полноценным, — говорит психолог Любовь Титова. — И все же жаль, что этого мальчугана не отдали маме сразу, какими бы идеальными ни были больничные няни. Во-первых, мальчик лишен материнского молока, а это весомый вклад в его иммунитет. Кроме того, между первой няней и малышом устанавливается особая привязанность. Лучше всего, когда за новорожденным ухаживает кто-то близкий — тот, кто останется с ним по жизни.

Отца ребенка Татьяна за ужасный проступок простить не смогла — выгнала из квартиры. Свои права на мальчишку папа не заявляет. В графе «отец» у младенца, по просьбе матери, поставят прочерк — как у старших детей.

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