Жизнь продолжается: о мерах господдержки и развитии строительной отрасли Миасса

Генеральный директор компании Александр Бирюков рассказал о том, как в нынешнее непростое время предприятие продолжает работать, о том, какие проблемы существуют, есть ли выходы их создавшейся ситуации, а также о перспективах и будущем этой известной южноуральской строительной компании.

За годы работы компания построила в Миассе почти 100 000 квадратных метров жилья.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

- Наша компания продолжает заниматься своим привычным делом, - строить жилье для жителей Миасса, - рассказывает Александр Бирюков. - Насчет сложной ситуации скажу так, - мы уже не первый кризисный период проходим. Справимся и в этот раз. Главное, чтобы люди были способны покупать, то, что мы для них строим.

Сейчас самое главное для предприятия иметь производственную загрузку. Если она будет, коллектив компании будет обеспечен объемами работ и, соответственно, заработной платой. Все останутся на своих местах. Ведь мы с таким трудом создавали коллектив, который сложился за годы работы. Смело могу сказать, - у нас трудятся профессионалы своего дела. Все, от главного инженера до монтажника и механизатора.

Непростая ситуация связанная с пандемией коронавируса, безусловно, внесла коррективы в трудовые, производственные процессы. Проводить обязательные планерки с подрядчиками и смежниками нельзя. Перевели общение в онлайн-режим. Необычно, но постепенно привыкли. Поначалу были проблемы с поставками материалов и комплектующих. Дом был практически готов, а сложное оборудование доставляют издалека и, соответственно, возникли сложности с доставкой в связи с тем же самым карантином. В конечном счете, скажем так, применили смекалку, нашли альтернативные пути.

ПОДДЕРЖКА ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА

- Существуют ли меры господдержки строительной отрасли и если да, то какие?

- Да, конечно. Самое главное то, что нам разрешили вернуться к работе. Простояли мы всего одну неделю. Губернатор Алексей Текслер издал распоряжение, согласно которому строительные компании в ряду других основных производственников смогли возобновить рабочие процессы.

С соблюдением мер безопасности, но заработали. Был риск того что при долговременной остановке могли разойтись специалисты по частным «шабашкам». Ведь у всех семьи их нужно элементарно кормить и содержать. Но все обошлось только недельным перерывом.

Вторым главным моментом оказалась президентская программа льготной ипотеки под 6,5%. Это послужило поддержкой покупательского спроса на квартиры. Сейчас президент озвучил пролонгирование этой программы еще на полгода и изменение градации подпадающей под эту программу категории квартир, в сторону увеличения их стоимости.

Серьезные и беспрецедентные меры господдержки. Строительная отрасль как никакая другая очень сложная в плане вовлеченности трудовых ресурсов в технологический процесс. Проще говоря, один строитель дает работу еще как минимум пятнадцати смежным рабочим. Это касается производства стройматериалов, работы проектировщиков, архитекторов, механизаторов и многих, многих других. Загрузить работой строителей это значит обеспечить работой многих людей.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОСТРЕБОВАНЫ

- Какие изменения на рынке труда, на ваш взгляд, произошли в данной ситуации?

- С одной стороны это, конечно, парадоксально: но факт остается фактом - данная ситуация связанная с пандемией, выявила как проблемы на рынке труда, так и преимущества. Поясню. В связи с карантином границы России закрыты и сезонные рабочие из Средней Азии, которые традиционно наводняли рынок труда в строительстве, где это особенно было заметно, остались дома. Поэтому сейчас специалисты, особенно каменщики, штукатуры и прочие общестроительные профессии стали, как никогда востребованы. На наших объектах трудятся три бригады каменщиков, и мы постоянно имеем обращения по поводу объемов от других заказчиков. Создался дефицит рабочих мест. Часть людей набрали из соседних городов. Но самое главное, на мой взгляд, печальное, - в основном рабочие строительных профессий это люди взрослые за 45 лет и старше. Молодежи практически нет. Целое поколение выпало. Необходимо на это обратить внимание и привлекать молодежь на стройку. Обязательно, иначе в будущем некому будет работать на стройке.

- Сегодняшний дом, который вы сдаете в эксплуатацию, какой по счету у вашей компании и сколько квадратных метров введено силами ФинПромСтроя?

- Новый дом, который наша компания построила в микрорайоне №3 по Бульвару Карпова стал для нас 13-м по счету. Да такая интересная цифра, но мы не суеверные - в цифры и прочие гороскопы не верим (улыбается). Мы – строители, практикуюшие оптимисты. Что касается количества квадратных метров, на сегодняшний день, по статистике. В родном Миассе построено и сдано в эксплуатацию без малого 100 000 квадратных метров жилья. Цифры не московские, но для нашего небольшого города достаточные и весомые.

За годы работы компания построила в Миассе почти 100 000 квадратных метров жилья.

ПОМОЧЬ СТРОИТЕЛЯМ И ГОРОДУ

- Какие вы видите перспективы в развитии компании?

- Перспектива одна - работать, работать и еще раз работать!

Самое главное, чтобы были земельные участки, на которых мы смогли бы продолжать строить. К сожалению, на сегодняшний день с этим в Миассе огромная проблема. Последний аукцион по предоставлению застройщику земельного участка под жилищное строительство был проведен в 2015 году, когда главой города был Третьяков. Аукцион 2016 года, на котором был предоставлен участок для строительной компании «якобы инвестора для расселения брошенных дольщиков «Арконы» можно не считать. Тогда Васькова просто обманули. Как показало время, участок до сих пор не освоен.

Нынешняя администрация города, к большому сожалению, не планирует никаких аукционов. Наверное, развитие Миасса не входит в планы местных властей. А может, нет желания помочь строителям и городу расти и процветать. Ведь с освоением новых площадок происходит развитие городской инфраструктуры, городской среды и решение квартирного вопроса.

На наши многочисленные обращения провести земельные аукционы, мы неоднократно получали отказы от главы Миасса. Это, конечно, печально. Будем надеяться что ситуация изменится и мы сможем планировать свою деятельность на годы вперед, несмотря на кризисы и разного рода карантины.

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