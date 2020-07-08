2020-07-08T14:18:44+03:00
Общество

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд
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Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.

Исследование Ookla® основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 мс.

В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге — 29,29 Мбит/с, Новосибирске — 42,95 Мбит/с, Самаре — 27,52 Мбит/с.

В Челябинской области во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 18,5 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон» составила 22,27Мбит/с.

МегаФон сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, компания активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов.

— Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России, — отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTEAdvanced.

Существенный прирост скорости и емкости сетей LTE и LTEAdvanced обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц, ранее задействованных для работы стандарта 2G. Кроме того, в крупных городах в местах высокой концентрации абонентов МегаФон начал использовать технологию MIMO 4x4, позволившую дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15%.

Результаты исследования качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте Ookla.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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