2020-07-08T21:35:39+03:00
Спорт

Благотворительный проект школьника из Челябинска Саввы Ярыгина поддержал «Спартак»

Благодаря 11-летнему мальчишке, детям подарили полсотни мячей
Алексей МИКУШИН
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В подарок Савва получил мяч с автографами игроков московского "Спартака". Фото соцсети.В подарок Савва получил мяч с автографами игроков московского "Спартака". Фото соцсети.
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Савва Ярыгин прославился в мире спорта, но не футбольными талантами, а благотворительной акцией. Узнав о том, что 11-летний мальчишка собирает макулатуру, чтобы купить на вырученные деньги мячи для детдомов, на него вышли известные спортсмены — от Артема Дзюбы до Александра Мостового.

— У нас сейчас один сюрприз за другим, — делится впечатлениями мама Саввы Анна Владимировна. – Сначала хоккейный клуб «Трактор» призвал челябинцев собирать макулатуру и привез подарки для сына и для детского дома. Минэкологии региона тоже наградило дипломом и предоставило футбольный инвентарь. Позже Савва вообще едва дар речи не потерял, когда узнал, что на матч сборной России его пригласил форвард команды Артем Дзюба, да еще и футболку подарить пообещал. А сегодня, 8 июля приехали представители московского «Спартака» из благотворительного фонда «Спартак-детям». Тоже поблагодарили Савву за добрые дела, за его благотворительную инициативу по сбору макулатуры и подарки детским домам и приютам.

Вместе со школьником представители отвезли 50 фирменных, профессиональных футбольных мячей в два челябинских детских дома. А Савве подарили комплект формы «Спартака» — шорты, футболку, гетры и бутсы, плюс спортивный костюм красно-белых. Но самый ценный приз — мяч с автографами всех футболистов московского «Спартака»!

Подарил мячи сиротам и поразил Дзюбу.11-летний Савва Ярыгин покупает футбольные мячи для ребят, которым повезло меньше, чем ему. Причём школьник сам зарабатывает на подарки… Этот поступок мальчика впечатлил многих

УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА

Напомним, в июне Савва Ярыгин развесил почти три десятка объявлений на окрестные подъезды с предложением сдавать макулатуру – каждую субботу с 10.00 до 12.00. Собранные деньги решил тратить на футбольные мячи и передавать их в детдома. Сначала удалось приобрети пару мячей – недостающие деньги добавила мама. А в минувшую субботу 4 июля во дворе Савве принесли уже больше 100 кг макулатуры. Школьник сдал бумаги на 620 рублей и познакомился с директором предприятия по приемке и переработке вторсырья. Рассказал, что руководитель фирмы рассказал, как сортируется бумага, как используется во вторичной переработке…

Красно-белые прислали 50 мячей для детских домой и форму для Саввы Ярыгина. Фото соцсети.

Красно-белые прислали 50 мячей для детских домой и форму для Саввы Ярыгина. Фото соцсети.

Савва Ярыгин назвал благотворительный проект #эко_sava. О нем рассказали и многие федеральные СМИ.

— «Это так приятно и радостно! Создавая проект мы не ожидали такого. Все это очень радостно, Но очень волнительно... Мы нигде с Саввой не бывали. Только Челябинск и Курган. А здесь такие приглашения, сначала от Артема Дзюбы, а сейчас вот от Александра Мостового... Еще раз спасибо, постараемся настроить себя на полет… и исполнится ещё одна мечта», — эти слова мама Саввы Анна Ярыгина написала на своей страничке в инстаграм в ответ на еще одно приглашение чемпиона СССР в составе московского «Спартака», участника чемпионатов мира и Европы в составе сборной России, победителя различных европейских турниров Александра Мостового.

Полузащитник открыл в Подмосковье футбольную академию и через видеообращение пригласил Савву вместе с мамой пройти у него тренировочные сборы.

ТРОНУЛА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

— Твоя история меня тронула до глубины души. То, что ты делаешь в таком возрасте, очень вдохновляет нас всех – и взрослых и детей. Сразу видно, что у тебя сильный командный дух. Хочу тебе сказать огромное спасибо, и официально пригласить тебя в нашу футбольную академию и с нетерпением будем тебя ждать, — сказал Александр Мостовой.

Анна Владимировна корреспонденту «Комсомольской правды» - Челябинск» рассказала, что она уже получила билеты на самолет до Москвы на 20 июля.

— Мостовой написал мне, что ждет нас на тренировочной базе. Все условия и для меня, и для тренировок сына он обеспечит. Занятия рассчитаны на девять дней. До самой базы нас тоже довезут на машине. Сын и я впервые будем в Москве. Это так неожиданно и приятно одновременно. Савва, как услышал, что его ждет в Москве сам Мостовой чуть дар речи не потерял. Видели бы вы его глаза, — улыбается Анна Владимировна.

Савва Ярыгин узнал, что его приглашает на тренировки сам Александр Мостовой. Фото соцсети.

Савва Ярыгин узнал, что его приглашает на тренировки сам Александр Мостовой. Фото соцсети.

«Комсомольская правда» и дальше будет рассказывать читателям о Савве Ярыгине. Кстати, в ближайшую субботу, 11 июля, Савва снова будет ждать всех с макулатурой на футбольной площадке в Челябинске по адресу Свердловский проспект, 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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