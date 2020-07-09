Благотворительный проект школьника из Челябинска Саввы Ярыгина поддержал «Спартак»

Савва Ярыгин прославился в мире спорта, но не футбольными талантами, а благотворительной акцией. Узнав о том, что 11-летний мальчишка собирает макулатуру, чтобы купить на вырученные деньги мячи для детдомов, на него вышли известные спортсмены — от Артема Дзюбы до Александра Мостового.

— У нас сейчас один сюрприз за другим, — делится впечатлениями мама Саввы Анна Владимировна. – Сначала хоккейный клуб «Трактор» призвал челябинцев собирать макулатуру и привез подарки для сына и для детского дома. Минэкологии региона тоже наградило дипломом и предоставило футбольный инвентарь. Позже Савва вообще едва дар речи не потерял, когда узнал, что на матч сборной России его пригласил форвард команды Артем Дзюба, да еще и футболку подарить пообещал. А сегодня, 8 июля приехали представители московского «Спартака» из благотворительного фонда «Спартак-детям». Тоже поблагодарили Савву за добрые дела, за его благотворительную инициативу по сбору макулатуры и подарки детским домам и приютам.

Вместе со школьником представители отвезли 50 фирменных, профессиональных футбольных мячей в два челябинских детских дома. А Савве подарили комплект формы «Спартака» — шорты, футболку, гетры и бутсы, плюс спортивный костюм красно-белых. Но самый ценный приз — мяч с автографами всех футболистов московского «Спартака»!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/789371" frameborder="0"></iframe> Подарил мячи сиротам и поразил Дзюбу.11-летний Савва Ярыгин покупает футбольные мячи для ребят, которым повезло меньше, чем ему. Причём школьник сам зарабатывает на подарки… Этот поступок мальчика впечатлил многих

УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА

Напомним, в июне Савва Ярыгин развесил почти три десятка объявлений на окрестные подъезды с предложением сдавать макулатуру – каждую субботу с 10.00 до 12.00. Собранные деньги решил тратить на футбольные мячи и передавать их в детдома. Сначала удалось приобрети пару мячей – недостающие деньги добавила мама. А в минувшую субботу 4 июля во дворе Савве принесли уже больше 100 кг макулатуры. Школьник сдал бумаги на 620 рублей и познакомился с директором предприятия по приемке и переработке вторсырья. Рассказал, что руководитель фирмы рассказал, как сортируется бумага, как используется во вторичной переработке…

Красно-белые прислали 50 мячей для детских домой и форму для Саввы Ярыгина. Фото соцсети.

Савва Ярыгин назвал благотворительный проект #эко_sava. О нем рассказали и многие федеральные СМИ.

— «Это так приятно и радостно! Создавая проект мы не ожидали такого. Все это очень радостно, Но очень волнительно... Мы нигде с Саввой не бывали. Только Челябинск и Курган. А здесь такие приглашения, сначала от Артема Дзюбы, а сейчас вот от Александра Мостового... Еще раз спасибо, постараемся настроить себя на полет… и исполнится ещё одна мечта», — эти слова мама Саввы Анна Ярыгина написала на своей страничке в инстаграм в ответ на еще одно приглашение чемпиона СССР в составе московского «Спартака», участника чемпионатов мира и Европы в составе сборной России, победителя различных европейских турниров Александра Мостового.

Полузащитник открыл в Подмосковье футбольную академию и через видеообращение пригласил Савву вместе с мамой пройти у него тренировочные сборы.

ТРОНУЛА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

— Твоя история меня тронула до глубины души. То, что ты делаешь в таком возрасте, очень вдохновляет нас всех – и взрослых и детей. Сразу видно, что у тебя сильный командный дух. Хочу тебе сказать огромное спасибо, и официально пригласить тебя в нашу футбольную академию и с нетерпением будем тебя ждать, — сказал Александр Мостовой.

Анна Владимировна корреспонденту «Комсомольской правды» - Челябинск» рассказала, что она уже получила билеты на самолет до Москвы на 20 июля.

— Мостовой написал мне, что ждет нас на тренировочной базе. Все условия и для меня, и для тренировок сына он обеспечит. Занятия рассчитаны на девять дней. До самой базы нас тоже довезут на машине. Сын и я впервые будем в Москве. Это так неожиданно и приятно одновременно. Савва, как услышал, что его ждет в Москве сам Мостовой чуть дар речи не потерял. Видели бы вы его глаза, — улыбается Анна Владимировна.

Савва Ярыгин узнал, что его приглашает на тренировки сам Александр Мостовой. Фото соцсети.

«Комсомольская правда» и дальше будет рассказывать читателям о Савве Ярыгине. Кстати, в ближайшую субботу, 11 июля, Савва снова будет ждать всех с макулатурой на футбольной площадке в Челябинске по адресу Свердловский проспект, 24.

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