Губернатор Алексей Текслер распорядился уравнять компенсацию за домашнее обучение детей-инвалидов

С начала нового учебного года родители детей-инвалидов будут получать единую компенсацию затрат на самостоятельное обучение — 22 тысячи рублей ежемесячно. Такое решение озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ФГОС ПОВЛИЯЛ НА РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

С принятием в 2014 году нового образовательного стандарта детей-инвалидов разделили на две категории: тех, кто начал обучение до сентября 2016 года, и тех, кто приступил к обучению позже уже по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). По ФГОС норматив финансирования выше. Поэтому размер компенсации затрат родителей детей-инвалидов, обучающихся на дому, различался: около 10 тысяч рублей для первой группы и около 22 тысяч для второй.

ГУБЕРНАТОР ВСТАЛ НА СТОРОНУ РОДИТЕЛЕЙ

Елена Ваганова одна воспитывает 14-летнего сына. Он особенный ребенок. Семья проживает в одном из областных населенных пунктов. Коррекционных школ там нет, поэтому сын находится на домашнем обучении. Именно Елена в свое время решила помочь другим родителям, возглавила родительскую общественность и подняла вопрос о разнице компенсаций.

— Изменения ФГОС и множественные нормативные акты, вышедшие после этого, — все это повлияло на трактовку документов и привело к разнице сумм компенсаций. Мы обращались в Министерство просвещения РФ, региональное министерство образования, лично к Ирине Гехт и Маргарите Павловой. И все они детально изучали документы и поддерживали нас, родителей. И только Алексей Леонидович окончательно разобрался с проблемой, — говорит Елена Ваганова.

Она также уточнила, что на минимальной компенсации находились родители наиболее тяжелых детей-подростков, которые порой не умели говорить и имели большие проблемы с поведением. И за помощью в развитии детей такие родители могли обратиться к специалистам только на коммерческой основе. Суммы в 10 тысяч рублей было явно недостаточно: приходилось брать деньги из семейного бюджета. Теперь, благодаря распоряжению губернатора, финансовая поддержка семей вырастет. — Не во всех регионах нашей страны вообще есть такая компенсационная выплата. И это очень показательный пример, когда органы государственной власти встали на сторону родителей и помогли особенным детям в социализации, — подчеркивает Елена.

РЕШЕНИЕ АЛЕКСЕЯ ТЕКСЛЕРА ОБРАДОВАЛО МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ

В свою очередь сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова отметила, что вопрос об уравнении выплат на домашнее обучение школьников-инвалидов поднимался еще три года назад.

Она объяснила, что на домашнем обучении зачастую находятся паллиативные дети-инвалиды:

— Родители не от хорошей жизни забирают детей из школы на домашнее обучение, просто школа к таким детям не готова. Их программа обучения отличается от привычной: развивающая игра, беседа с логопедом — это урок. И на смену старым приходят новые нормативы обучения. Если раньше говорили: не надо таких детей трогать, пусть сидят себе в уголке и мычат. То сейчас доказано: чем больше заниматься с такими детьми, тем больше они прогрессируют в развитии. И если посмотреть объявления, сколько стоят услуги специалистов логопедов и психологов, понимаешь, что родители тратят невероятные усилия и деньги на развитие собственных детей. Решение Алексея Леонидовича обрадовало многих родителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Порядка тысячи детей у нас в регионе смогут получить повышенную компенсацию за самостоятельное обучение на дому. В развитии всех наших социальных инициатив это важное решение для семей в регионе.

ЦИФРА

31 миллион рублей направят на выплату компенсаций в этом году, а в 2021-м — выделят еще около 130 миллионов.