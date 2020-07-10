Челябинские нефтепроводчики реконструировали нефтяной резервуар

В работе нефтепроводного транспорта ключевыми требованиями являются надежность, безопасность и бесперебойность производственного процесса. Иначе и быть не может, ведь речь идет о перекачке по магистральным трубопроводам десятков миллионов тонн нефти и миллионов тонн нефтепродуктов в год. Поэтому нефтепроводчики не только вводят в строй новое оборудование, но и планомерно модернизируют имеющиеся мощности. Большая работа в этом направлении ведется в Челябинском нефтепроводном управлении — филиале АО «Транснефть — Урал».

На днях на линейной производственно-диспетчерской станции «Бердяуш» после технического перевооружения был принят в эксплуатацию резервуар вертикальный стальной емкостью 400 кубометров (РВС-400), предназначенный для хранения нефти. В общей сложности смонтировано 14,6 тонн металлоконструкций,установлена лестница. Проведен дефектоскопический контроль сварных швов, на внутренние и внешние поверхности резервуара общей площадью свыше 840 кв.м. нанесено антикоррозионное покрытие, выполнены гидроиспытания емкости на прочность и герметичность. Резервуар подключен к системам автоматики резервуарного парка, что позволит контролировать температуру нефти в емкости и другие параметры. Для персонала организован безопасный доступ к резервуару: для этого за пределами обвалования, предназначенного для исключения разлива нефти в случае нештатных ситуаций, обустроены пешеходные дорожки протяженностью свыше 110 метров.

Проведенное техническое перевооружение резервуара РВС-400 повысит промышленную и экологическую безопасность производственного объекта, надежность его работы.

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