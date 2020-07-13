2020-07-13T05:45:12+03:00
Общество

«Приставы снимают с карточки всю зарплату»: житель Челябинска живет на 3800 в месяц

Рассказываем, как защитить свои деньги от взыскания
Ирина ГОЛЛАЙ
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Юрий Чехлатый оказался в финансовой кабале и живет на 3800 рублей в месяц.Юрий Чехлатый оказался в финансовой кабале и живет на 3800 рублей в месяц.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Челябинец Юрий Чехлатый когда-то был хоккеистом. Сегодня он тренирует мальчишек во дворах Ленинского района. А несколько лет назад его признали лучшим дворовым тренером России. Однако это не спасло его от финансовой кабалы.

Дворовый клуб накопил долги по коммуналке (по условиям договора за коммунальные услуги клуба в данном случае платит тренер), а сам Чехлатый не смог вовремя рассчитаться по кредитной карте. Все кредиторы подали на челябинца в суд. И теперь большую часть дохода мужчины снимают судебные приставы.

— С пенсии берут половину, а зарплату — всю. Мне на жизнь остается всего 3800 рублей в месяц. Получается: старые долги отдаю, но при этом копятся новые, ведь мне нечем оплачивать коммуналку, — пожаловался КП-Челябинск Юрий Чехлатый.

Мы узнали, как можно исправить положение дел и сделать долг менее обременительным. Советы приставов универсальные - воспользоваться ими сегодня может любой должник.

СНИЖАЕМ ДОЛГ ДО 50%

— Судебный пристав имеет право обратить взыскание на 50 % от зарплаты, пенсии и иных регулярных источников дохода. При долге по алиментам — до 70%. В случае с Юрием, видимо, пристав не знает, что карта зарплатная, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Выход: нужно взять справку из бухгалтерии предприятия о том, что карта — зарплатная, и принести приставам. Тогда с зарплаты тоже будут списывать половину.

СНИЖАЕМ ДОЛГ НИЖЕ 50%

Иногда бывает, что после вычета половины регулярных доходов, на руках у человека остается скромная сумма, которая меньше прожиточного минимума. В этом случае можно написать заявление о снижении отчислений, подкрепив заявление справками.

— Должник вправе направить обращение судебному приставу-исполнителю с ходатайством о снижении размера удержаний из дохода в связи со сложным материальным положением. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы. Например, квитанции на оплату ЖКХ, договор аренды квартиры, чеки на покупку лекарств, — замечают в пресс-службе.

НА ЗАМЕТКУ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ

С 1 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Теперь сам банк должен идентифицировать поступившие на карту деньги и защищать от взыскания приставов социальные выплаты. Это денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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