«Умные домофоны» празднуют День рождения

Появление «умных домофонов» в столице Южного Урала позволило Челябинску в кратчайшие сроки добиться существенного комплексного технологического развития, к которому теперь, как к примеру для подражания, стремятся другие регионы страны. За два года работы и модернизаций домофонные панели из обычного механизма, позволяющего попасть в подъезд, превратились в настоящих электронных «друзей», помощников и охранников.

Первая панель была установлена во второй половине лета 2018 года. Уже тогда в них был заложен огромный технический и программный потенциал, который предусматривает расширение возможностей системы, так как домофоны должны были стать опорной точкой для развития масштабного проекта «Умный город».

За два года к «умным домофонам» компании «Интерсвязь» подключились порядка 250 000 домохозяйств. Интеллектуальные устройства есть в Челябинской, Курганской, Свердловской и десятках городов России других областей. Руководство компании ведет активные переговоры с коллегами-операторами связи в разных регионах страны: Красноярске, Владивостоке, Махачкале, Иваново, Смоленске, Кемерово и других. Сейчас реализуются пилотные проекты как в центральном регионе России, так и на Дальнем Востоке. В перспективе страны СНГ. Оборудование и приложение от компании «Интерсвязь» активно тестируют коллеги в Беларуси и на Украине.

Современные панели предлагают целый комплекс комфортных услуг. Функции постоянно дорабатываются, улучшаются, а также появляются новые. Уже сейчас тестируется возможность голосового управления. Например, если человек возвращается домой с полными пакетами и ему неудобно искать ключ в сумке или кармане, искусственный интеллект способен определить пользователя по голосу и самостоятельно открыть дверь подъезда. В скором будущем нейросеть сможет сама заранее вызывать лифт, и человеку не нужно будет его ждать.

Специалисты компании стараются прислушиваться к запросам пользователей и по мере необходимости внедрять новые возможности в систему «умного домофона». Например, в скором времени его можно будет использовать в качестве стационарного телефона. Это значит, что в случае необходимости обладатель фирменного синего брелока сможет с любого «умного домофона» позвонить на нужный номер мобильного, домашнего телефона, или в экстренные службы.

— За два года нам удалось существенно улучшить работу технологии «умных домофонов». В первую очередь мы опираемся на запросы наших абонентов и понимаем какая именно функция наиболее востребована. Все разработки мы сначала проверяем внутри компании на сотрудниках, а после успешного тестирования начинаем интегрировать в городскую среду. Например, так появилась недавняя функция автоматического тихого режима работы домофона. Пользователь через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» может задать расписание отключения звука на трубке, и в это время домофон будет работать в беззвучном режиме, — прокомментировал Иван Багаев, руководитель отдела разработки компании «Интерсвязь».

Ключ от «умного домофона», кроме того, что открывает двери, также начинен различными функциями. Уже сейчас с его помощью можно оплачивать проезд в общественном городском транспорте. Это безопасно, удобно и современно.

Планируется, что в будущем ключ от «умного домофона» станет универсальным ключом «от города», который будет иметь десятки различных функций, позволяющих комфортно жить и передвигаться по Челябинску. Например, с его помощью детям можно будет проходить через турникет в свою школу или оплачивать питание в столовых. «Ключ от города» позволит сотрудникам различных предприятий использовать его в качестве личного пропуска через электронную пропускную систему на производстве или в офисе. Также к ключу от домофона можно будет привязывать скидочные карты от магазинов.

Согласно статистике по Челябинской области, каждый час в регионе устанавливается минимум один новый домофон от «Интерсвязь». Их популярность обусловлена высоким качеством, надежностью, удобством, комплексным набором функций и безопасностью. «Умные домофоны» помогают раскрывать десятки преступлений в год, а злоумышленники уже знают, что если на подъезде установлена система «Умного домофона», то лучше к дому не подходить.

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