«Шесть человек — в больнице»: маршрутка с пассажирами протаранила столб в Челябинске

Для пассажиров маршрутки №112 выходные закончились на больничной койке. В воскресенье, 12 июля, микроавтобус врезался в столб возле ТК «Башня» на Горького. По словам очевидцев, на место приехали пять машин скорой помощи и пожарные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790053" frameborder="0"></iframe> Маршрутка врезалась в столб в Челябинске.Видео: vk.com/«Челябинский транспорт»

— Авария произошла около 15:10. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz был 34-летний водитель. Троих пассажиров доставили в медучреждения. Характер травм уточняется, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

В горздраве уточнили, что госпитализированы шесть человек, среди них один несовершеннолетний — 17-летняя девушка.

— Один человек госпитализирован в городскую больницу №8 с переломом ребер, двое — в горбольницу №5 с ушибами и ранами мягких тканей. Двоих с ушибами мягких тканей увезли в городскую больницу №1. Еще одного пострадавшего госпитализировали в ОКБ №3 с черепно-мозговой травмой. Все диагнозы предварительные на момент осмотра скорой медицинской помощи, — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняет ГИБДД. По данным «Яндекс.Пробки», затора на участке нет.

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