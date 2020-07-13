2020-07-13T13:17:02+03:00
Общество

«Слева свалка, справа свалка посредине человек»: трехлетний экоактивист записал трогательный ролик

Степан из Челябинска присоединился к акции #ЧИСТОдляДЕТЕЙ
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Юные жители Челябинской области активно подхватили экологическую творческую акцию #ЧИСТОдляДЕТЕЙ! Ребята снимают видео и рассказывают стихи на тему сохранения окружающей среды.

Самым маленьким участником акции на сегодня является трехлетний Степа Мачин. Вместе со старшими членами семьи он сделал трогательный видеоролик. Малыш показывает кучи мусора и читает стихотворение Анны Игнатовой «Недалекое будущее».

Еще одна неравнодушная экозащитница — четырехлетняя Маша Шилина из Южноуральска. На видео она рассказывает стихотворение Татьяны Петуховой «Родная природа».

К команде самых маленьких экоактивистов присоединилась и четырехгодовалая Соня Минина. Она исполнила стихотворение «Берегите природу».

Напомним, для участия в конкурсе жители Южного Урала в возрасте до 18 лет должны снять видеоролик, где ребенок рассказывает стих на экологическую тематику. Видео необходимо отправить на электронный адрес svetlana.pervakova@phkp.ru или pr@cks174.ru с указанием темы письма: «Конкурс #ЧИСТОдляДЕТЕЙ».

Также в письме нужно указать:

— Ф.И.О участника,

— Ф.И.О законного представителя,

— возраст Участника,

— контактный телефон,

— адрес электронный почты,

— название и автор произведения.

Посмотреть на работы участников вы можете на официальной странице конкурса во ВКонтакте.

Конкурс продлится до 15 сентября 2020 года. Победители получат экшн-камеры, рюкзаки, экосумки и футболки с дизайнерскими рисунками на экологическую тематику.

Ранее на тему: Расскажи стих о природе — получи приз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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