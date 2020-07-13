Европейский суд отказал челябинцу, пытавшемуся доказать незаконность помещения в интернат для слабоумных

Челябинец Александр Смольников, который более десяти лет провел в интернате для слабоумных, а потом вдруг оказался «здоров» не смог доказать, что в учреждение его помещали незаконно. Молодой человек дошел до Европейского Суда по правам человека, но его жалобу признали неприемлемой без указания причины.

— Дошел до самого конца, но не разочарован в решении, — рассказал «КП — Челябинск» Александр. — Чиновники внесли правки в документы медицинского и правового характера. Сотрудники интерната говорят, что стало очень сложно отправлять в «психушку» детей, добавилось контроля, а количество социальных педагогов увеличили с двух до пяти единиц.

ЕСПЧ принял окончательное решение, обжалованию оно не подлежит.

— Мои воздушные замки о правосудии рухнули, — добавил Александр. — Я благодарю всех журналистов, неравнодушных людей за оказанную помощь, поддержку и полное сопровождение моего дела от начала до конца.

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

Саша рос без родителей — мать умерла. а отца лишили прав. Сначала мальчика отдали в детдом, а оттуда на основании заключения комиссии сдали в психоневрологический интернат — школу для умственно отсталых.

Из учреждения Саша вышел не с аттестатом, а простой справкой об окончании коррекционной школы. На работу устроиться с ней сложно. Когда парень проходил медкомиссиию от военкомата, ему дали документ, что он совершенно здоров и даже может спокойно получить водительские права. Смольников задумался. почему же тогда более десяти лет ему пришлось провести в ужасных условиях интерната.

— В интернат детей принимают с диагнозом, но у меня на то время диагноз отсутствовал, — считает Александр. — Впервые его поставили в психушке в 2006 году под действием сильнодействующих нейролептиков. Умственная отсталость — это не болезнь, чтобы лечить ее таблетками, от нее нельзя излечиться. Диагноз сохраняется на протяжении всей жизни, но нас пичкали медпрепаратами.

В суде выяснилось, что решение психолого-медико-педагогической комиссии о помещении в специализированное учреждение носит рекомендательный характер, а не обязательный. Родители ребенка могут не соглашаться с ним и отдать свое чадо в обычную школу. В случае Александра решать было некому, а формальным опекуном был директор детского дома, который и отправил ребенка в интернат. Правда, установить кто проводил комиссию, в суде так и не удалось. Официальные структуры сослались на уничтоженный из-за ЧП архив.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИНТЕРНАТЕ

Время, проведенное в интернате, было не самым сладким в жизни Александра. По его словам, воспитатели там часто применяли насилие. Часть подарков, получаемых на праздники, тоже уходила в «общак» или педагогам.

— В 10 лет за баловство в лагере нашу группу раздели догола и поставили к забору, —вспоминает Смольников. — Периодически воспитатели вооружались палкой — перекладиной для вешалок из старого шкафа, вешалкой, могли пинать ногами. Колошматили так, что предметы не выдерживали и ломались. Часто били по голове. Не понимаю, они хотели нас умными сделать или еще больше даунами?

В интернате Александр провел десять лет Фото: Челябинский областной суд

ПОПЫТКИ ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Повзрослев, Александр даже несколько раз сдавал IQ-тест, результаты которого подтверждали, что умственной отсталости у него нет.

Из-за некогда неверного диагноза Александр потерял право бюджетного образования в вузе и был вынужден пойти в училище при интернате. Он начал собирать все справки, чтобы обратиться в суд и добиться справедливости, получить компенсацию. Но его иски не удовлетворил ни районный суд Челябинска, ни областной, ни даже Верховный суд России. Последней надеждой Александра был Европейский Суд по правам человека, но и там ему не удалось победить.

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