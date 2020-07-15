Психолог из Челябинска рассказала, чем занять ребенка летом и как не сделать из него эгоиста

Эпидемия коронавируса внесла коррективы и в летний отдых детей — то эта самоизоляция в четырех стенах, то позднее открытие лагерей. Родители уже не знают, куда спрятаться от своих чад. Детский психолог Наталья Баркова рассказала, чем занять ребенка на летних каникулах, и как не вырастить эгоиста, в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

НА ЯЗЫКЕ ПОДАРКОВ

Наталья Баркова объяснила, когда ребенок просит новую игрушку, то на языке подарков он пытается сказать, что хочет любви и заботы. Оказывается, родители сами научили детей такой форме проявления внимания.

— У наших родителей не было таких покупательских возможностей, не было столько игрушек, гаджетов, велосипедов и самокатов. И складывается впечатление, что современный любящий родитель подменяет вещами свое внимание и заботу. А ребенок на самом деле хочет любви. Он вам прямо и говорит: «Если ты купил игрушку кому-то другому, значит, ты его любишь больше».

Нужно спросить ребенка: «Как ты понимаешь, что я тебя люблю? Что ты чувствуешь?» Я призываю вас разговаривать с детьми и говорить не об оценках и школе, а о том, что важно для них. Спросите, как ребенок себя чувствует, что он действительно хочет. Может, он хочет эту вещь, чтобы не быть хуже других, или чувствовать себя особенным.

ИЗ-ЗА КОМПЬЮТЕРОВ МЫ НЕ СМОЖЕМ ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ

Погуляйте с ребенком или научите его ездить на велосипедеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этим летом психолог советует оторвать ребенка от гаджетов и выпустить на улицу. Живое общение, игры, семейные прогулки, велосипед, самокат — ничего нового, но лучше, чем в четырех стенах.

— Ученые говорят о том, что человек большую часть времени общается невербально, то есть считывает информацию с лиц и с жестов. Ребенок сидит перед экраном и не видит мимики другого человека. Но все же психика как-то приспосабливается к новой компьютерной реальности. И как это отразиться в будущем? Возможно, в дальнейшем мимика будет сниженной, потому что у нас не будет потребности в выражении своих эмоций, это мои фантазии, — рассуждает психолог.

ПОЧЕМУ ДЕТЕЙ ТРУДНО ОТОРВАТЬ ОТ ГАДЖЕТОВ?

Придумайте, куда можно сходить всей семьей в жаркий июльский деньФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опять всему виной родители, которые даже не замечают, что сами все время проводят в телефоне. Наталья Баркова говорит, что дети всего лишь повторяют за взрослыми.

— Что видит ребенок: родители приходят с работы, решают бытовые вопросы и уходят в соцсети. И если ребенок видит, что большую часть времени взрослые проводят изолировано от общества, он и не выходит во двор, в парк, не общается с друзьями, потому что не понимает ценности реального общения. И реализует все свои потребности в интернете. Общение в чатах — это желание быть услышанным. Онлайн-игры — желание быть увиденным. Для этого ребенок и покупает доспехи, апгрейдит персонажа. Виртуально он себя показывает, а на самом деле остается в кресле или на диване. И как виртуализация в будущем повлияет на детскую психику, никто не знает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru