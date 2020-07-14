Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 июля 2020: смерть во время томографии и повышенный спрос на такси

Распространение коронавируса в Челябинской области вновь начало набирать обороты. Даже аномальная жара, которая установилась в регионе, не может остановить рост заражений. Хуже всего оказалось беременным женщинам, попавшим в ковидный госпиталь — они мучаются от жары и отсутствия душа.

инфографика: yandex.ru/covid19/stat

На утро 15 июля зарегистрировали 136 новых случая. Всего в регионе COVID-19 заразились 9511 человек.

За сутки умерло 3 человека. От COVID-19 скончался 58-летний пациент. Двое подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания:

— Это 46-летняя пациентка с хронической болезнью почек пятой стадии;

— 81-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких, пневмофиброзом (заболевание, при котором в легких разрастается соединительная ткань).

Статистика: Коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

Теперь вместе с коронавирусом Челябинскую область терроризирует и аномальная жара. Так, в пяти районах региона ввели режим ЧС из-за засухи. Он затронул Агаповскую, Верхнеуральскую, Октябрьскую, Уйскую и Красноармейскую территории.

Больше всего из-за жары пострадало сельское хозяйствоФото: Алексей БУЛАТОВ

Также за последние сутки в регионе были зафиксированы два крупных пожара. Один из них произошел в Миассе. Там загорелся производственный цех на объездной дороге. Пожарным пришлось бороться с огнем всю ночь. А в Челябинске загорелся ангар с лесоматериалами, в котором также находились 60 баллонов с пропаном и кислородом. Прибывшим на место огнеборцам пришлось изрядно постараться, чтобы возгорание не привело к более печальным последствиям.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске в больнице РЖД во время процедуры компьютерной томографии скончался пожилой мужчина. Как сообщили в пресс-службе учреждения, у него остановилось сердце. Сейчас обстоятельства смерти мужчины проверит медицинская комиссия.

Врачам придется установить причину смерти пожилого мужчины во время компьютерной томографииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Об ужасных условиях в больницах рассказали беременные женщины, которые попали в ковидный роддом на сохранение. В ОКБ № 2 из-за карантина пациенток даже не пускают в душ. Будущие мамы вынуждены жить в палатах, как в раскаленном на солнцепеке вагоне. Некоторые не мылись две недели. В палатах у будущих мам есть биде и раковина, чтобы можно было хотя бы обтереться.

Из-за пандемии коронавируса жители Челябинска стали опасаться общественного транспорта. К такому выводу пришли «Ситимобил» и ResearchMe. Согласно статистике, этим летом 40% жителей предпочитают такси общественному транспорту. Тогда как в обычное время платную услугу по вызову машины выбрали бы лишь 14% опрошенных. Переполненный общественный транспорт, в котором многие пассажиры без масок, доверия не вызывает. Люди готовы переплатить, чтобы не подхватить вирус.

— Не понимаю логику действий южноуральских властей. Почему набиться с утра в переполненную маршрутку допустимо, а открыть в нормальном режиме детские (и не только детские) оздоровительные центры — это недопустимо и вообще рассадник коронавируса? — написал бывший челябинский депутат Константин Нациевский на своей странице в соцсети, отметив в комментариях, что тут больше за детский отдых обидно.

Таксисты получили неплохую прибыль за время действия режима ограниченийФото: Иван МАКЕЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 15 июля 2020 года.

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