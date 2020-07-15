2020-07-15T08:08:29+03:00
Клиника года

Задай вопрос доктору: почему ребенок плохо спит

На вопросы отвечает врач-невролог высшей квалификационной категории отделения педиатрии клиники «Источник» Елена Шепелева
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Ребенок плохо спит, капризничает, отказывается от еды, а врачи подозревают дисплазию тазобедренных суставов… Эти проблемы знакомы почти каждой маме. В помощь малышам и их родителям при таких ситуациях в клинике «Источник» создали новые комплексные программы. Теперь разобраться с наболевшими «детскими бедами» станет не только проще, но и выгоднее: пройти приемы врачей и обследования в комплексе дешевле, чем по отдельности. Клиника «Источник» запустила несколько комплексных программ для малышей: «Дисплазии.net», «Малоежка» и «Засыпайка» — названия говорят сами за себя.

Крепкий сон крохи на всю ночь и полноценный дневной сончас — это ли не мечта каждого родителя? Трудности с засыпанием могут проявиться в любом возрасте. К примеру, в первый год жизни ребенка мамы часто жалуются детским неврологам на невозможность уложить малыша без долгих укачиваний. Бывает и так, что ребенок отказывается спать без маминой груди или закрывает глазки на очень короткое время. В итоге качественно не высыпаются ни ребенок, ни его родители.

Есть проблемы с детским сном? Задайте вопрос врачу-неврологу высшей квалификационной категории отделения педиатрии клиники «Источник» Елене Сергеевне Шепелевой.

Клиника «Источник»

ci74.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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