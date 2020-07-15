2020-07-15T12:44:45+03:00
Общество

МГТУ: создающие новые материалы и технологии

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова начинает подготовку инженеров-технологов нового уровня
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый год в мире появляются десятки новых многофункциональных материалов.Область их применения обширна, а специалисты, которые владеют знаниями о технологии их получения, дороже даже самого уникального материала. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова начинает подготовку инженеров-технологов нового уровня.

Вся история человечества связана с разработкой и открытием новых материалов. Сегодня известно приблизительно о 40 миллионах веществ естественного и искусственного происхождения. Но даже несмотря на это, ученые не прекращают процесс поиска и формирования адаптивных и умных материалов, материалов с заданными свойствами. Назрела и необходимость подготовки специалистов в области создания новых видов материалов и технологий получения изделий из них.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» разработали новую магистерскую программу «Инжиниринг технологий материалов». Она победила в конкурсе, который инициировало Министерство науки и высшего образования РФ среди региональных вузов страны с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в ТОП-200 предметных глобальных рейтингов. Оператором конкурса выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

— Московский институт стали и сплавов — наш давний партнер. Мы работаем в одной предметной области — металлургии. Магистерская программа, разработанная совместно, направлена на изучение дисциплин, относящихся к области материалов и материаловедения, технологий и технологического обеспечения. Это позволит выпускникам разбираться в тенденциях развития техники и технологий материалов и быть востребованными на рынке труда не только сейчас, но и в быстро меняющемся мире, — объясняет Марина Полякова, руководитель образовательной программы «Инжиниринг технологий материалов» МГТУ им. Г.И. Носова.

Появление магистерской программы по созданию новых материалов и технологий их получения в МГТУ им. Г.И. Носова закономерно. Опорный университет Южного Урала входит в число сильнейших вузов, ученые которого на протяжении ряда лет успешно занимаются созданием и исследованием углеродистых сталей с ультрамелкозернистой структурой, которые так необходимы сегодня в разных отраслях промышленности. В университете функционирует НИИ Наносталей, где установлено научное оборудование для проведения исследований микроструктуры и свойств таких сталей, а также других материалов различного назначения.

— Поиск новых материалов, подходов к их разработке, а также создание технологий производства продукции из них в научном обществе не прекращается, — говорит Марина Полякова. -Постоянно расширяются сферы деятельности, а, значит,меняются условия эксплуатации материалов. Например, сейчас активно ведется освоение Арктики. Там необходимы принципиально новые подходы не только к получению трубных сталей, но и к технологии, например, получения сварных соединений или созданию новых полимерных материалов, которые могут работать в сверхнизких температурах.

Магистерская программа — это погружение в науку. Студентов будут привлекать к исследованиям, проводимым в университете, также у них будет возможность реализовать собственные идеи. Специально для этого будет создана предметная лаборатория, оснащенная учебным оборудованием, на котором магистранты смогут проводить эксперименты.

— Если в нашем университете до этого времени больше уделяли внимание сплавам на основе железа — стали и чугуну, то сейчас мы будем раздвигать границы и будем изучать широкий мир материалов. В этом процессе полезным будет опыт преподавателей МИСиС. Студенты МГТУ будут учиться у академиков Российской академии наук и ведущих ученых страны в области металлургии стали и металловедения — Константина Всеволодовича Григоровича и Александра Марковича Глезера, — говорит Марина Андреевна.

Магистерская программа «Инжиниринг технологий материалов» подразумевает сетевое взаимодействие университетов страны. Студенты МГТУ им. Г.И. Носова будут изучать некоторые дисциплины с преподавателями из Южно-Уральского государственного университета и Череповецкого государственного университета.

Часть дисциплин переведена в онлайн формат. Благодаря этому магистранты смогут взаимодействовать еще с учеными зарубежных вузов: итальянского Университета г. Падуи и Индийского института технологий Бомбей (г. Мумбаи).

— Магистранты познакомятся с результатами их научных исследований, с иной методикой проведения занятий, усовершенствуют языковые навыки, ведь отдельные образовательные модули будут преподаваться только на английском языке, — поясняет руководитель образовательной программы «Инжиниринг технологий материалов» Марина Полякова.

Кроме того, в разработке программы приняли участие специалисты стратегического промышленного партнера вуза — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», что позволило приблизить ее к реальным нуждам предприятия и сделать содержание обучения максимально востребованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выбор профессии: в проекте «Билет в будущее» приняли участие более миллиона школьников
В России стартует третий этап проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», организованный при поддержке Минпросвещения России три года назад в рамках национального проекта «Образование»
Новости 24
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
В Челябинской области похолодает до +27 и пойдут дожди: когда закончится пекло
Первым делом самолеты: Райффайзенбанк подключил авиакомпанию S7 Airlines к Системе быстрых платежей (СБП)
Пьяный житель Челябинской области сломал 30 надгробий
«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой
Власти Копейска составили новый график подачи воды
Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса
Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы
В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей
Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
В центре Челябинска сгорело такси
Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку
В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса
В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК