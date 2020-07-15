МГТУ: создающие новые материалы и технологии

Каждый год в мире появляются десятки новых многофункциональных материалов.Область их применения обширна, а специалисты, которые владеют знаниями о технологии их получения, дороже даже самого уникального материала. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова начинает подготовку инженеров-технологов нового уровня.

Вся история человечества связана с разработкой и открытием новых материалов. Сегодня известно приблизительно о 40 миллионах веществ естественного и искусственного происхождения. Но даже несмотря на это, ученые не прекращают процесс поиска и формирования адаптивных и умных материалов, материалов с заданными свойствами. Назрела и необходимость подготовки специалистов в области создания новых видов материалов и технологий получения изделий из них.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» разработали новую магистерскую программу «Инжиниринг технологий материалов». Она победила в конкурсе, который инициировало Министерство науки и высшего образования РФ среди региональных вузов страны с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в ТОП-200 предметных глобальных рейтингов. Оператором конкурса выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

— Московский институт стали и сплавов — наш давний партнер. Мы работаем в одной предметной области — металлургии. Магистерская программа, разработанная совместно, направлена на изучение дисциплин, относящихся к области материалов и материаловедения, технологий и технологического обеспечения. Это позволит выпускникам разбираться в тенденциях развития техники и технологий материалов и быть востребованными на рынке труда не только сейчас, но и в быстро меняющемся мире, — объясняет Марина Полякова, руководитель образовательной программы «Инжиниринг технологий материалов» МГТУ им. Г.И. Носова.

Появление магистерской программы по созданию новых материалов и технологий их получения в МГТУ им. Г.И. Носова закономерно. Опорный университет Южного Урала входит в число сильнейших вузов, ученые которого на протяжении ряда лет успешно занимаются созданием и исследованием углеродистых сталей с ультрамелкозернистой структурой, которые так необходимы сегодня в разных отраслях промышленности. В университете функционирует НИИ Наносталей, где установлено научное оборудование для проведения исследований микроструктуры и свойств таких сталей, а также других материалов различного назначения.

— Поиск новых материалов, подходов к их разработке, а также создание технологий производства продукции из них в научном обществе не прекращается, — говорит Марина Полякова. -Постоянно расширяются сферы деятельности, а, значит,меняются условия эксплуатации материалов. Например, сейчас активно ведется освоение Арктики. Там необходимы принципиально новые подходы не только к получению трубных сталей, но и к технологии, например, получения сварных соединений или созданию новых полимерных материалов, которые могут работать в сверхнизких температурах.

Магистерская программа — это погружение в науку. Студентов будут привлекать к исследованиям, проводимым в университете, также у них будет возможность реализовать собственные идеи. Специально для этого будет создана предметная лаборатория, оснащенная учебным оборудованием, на котором магистранты смогут проводить эксперименты.

— Если в нашем университете до этого времени больше уделяли внимание сплавам на основе железа — стали и чугуну, то сейчас мы будем раздвигать границы и будем изучать широкий мир материалов. В этом процессе полезным будет опыт преподавателей МИСиС. Студенты МГТУ будут учиться у академиков Российской академии наук и ведущих ученых страны в области металлургии стали и металловедения — Константина Всеволодовича Григоровича и Александра Марковича Глезера, — говорит Марина Андреевна.

Магистерская программа «Инжиниринг технологий материалов» подразумевает сетевое взаимодействие университетов страны. Студенты МГТУ им. Г.И. Носова будут изучать некоторые дисциплины с преподавателями из Южно-Уральского государственного университета и Череповецкого государственного университета.

Часть дисциплин переведена в онлайн формат. Благодаря этому магистранты смогут взаимодействовать еще с учеными зарубежных вузов: итальянского Университета г. Падуи и Индийского института технологий Бомбей (г. Мумбаи).

— Магистранты познакомятся с результатами их научных исследований, с иной методикой проведения занятий, усовершенствуют языковые навыки, ведь отдельные образовательные модули будут преподаваться только на английском языке, — поясняет руководитель образовательной программы «Инжиниринг технологий материалов» Марина Полякова.

Кроме того, в разработке программы приняли участие специалисты стратегического промышленного партнера вуза — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», что позволило приблизить ее к реальным нуждам предприятия и сделать содержание обучения максимально востребованным.