Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 июля 2020: дебош из-за медицинской маски и помощь предпринимателям

Коронавирус в Челябинской области продолжает свое шествие. Однако жители региона, кажется, про него вовсе забыли, поскольку из-за аномальной жары пришли новые проблемы. Так, в Еманжелинске начались митинги из-за графика подачи воды в городе. К ситуации даже подключилась прокуратура, чтобы проверить законность действий служб, отвечающих за сферу водоснабжения.

Не коронавирус, так смог. А в булочную — на такси. Последние новости Челябинска на 14 июля 00:00 00:00

Статистика: коронавирус74.рф

На утро 16 июля зарегистрировали 135 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9646 человек.

За прошедший день скончались трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациент, 78 лет: атеросклеротическая болезнь сердца;

— пациент, 64 года: злокачественное новообразование;

— пациентка, 90 лет: недостаточность аортального клапана.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым. Они обсудили меры по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе в условиях пандемии коронавируса. В частности, стало известно, что предпринимателям ослабили налоговую нагрузку и предложили варианты льготного кредитования.

Из-за последствий аномальной жары коронавирус в Челябинской области отошел на второй план. Жители региона предпочитают проводить свой отдых на местных водоемах. Кстати, особой популярностью среди озер пользуется Тургояк. В лесу возле жемчужины Урала произошла серия пожаров. Причем сотрудники МЧС выезжали за сутки пять раз. В итоге, в Миассе пришлось ввести особый противопожарный режим.

В жаркую погоду увеличивается опасность возникновения пожаровФото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Хоккейный клуб «Трактор» принял решение изолировать своих игроков от посторонних контактов. Вполне возможно, что такая особенность была сделана для того, чтобы не допустить распространение коронавируса среди игроков. Напомним, ранее в пресс-службе «черно-белых» сообщили, что из-за пандемии коронавируса «Трактор» отказался от поездки в Беларусь. Теперь все сборы челябинская команда проводит у себя дома.

Игроки челябинского клуба тренируются в условиях жары и пандемии коронавируса

Коронавирус в Магнитогорске

В Магнитогорске произошел очередной скандал, связанный с коронавирусом. И возник он из-за того, что покупательнице продуктового магазина не понравилась просьба кассира надеть медицинскую маску. Женщина начала ругаться матом, а потом и вовсе разбила стекло в помещении. Сотрудникам магазина пришлось вызывать полицию, которая вскоре задержала бунтарку.

Большинство челябинцев не соблюдает масочный режимФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 16 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU