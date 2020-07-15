2020-07-15T21:29:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 июля 2020: дебош из-за медицинской маски и помощь предпринимателям

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
Поделиться:
С наступлением жары коронавирус для челябинцев отходит на второй планС наступлением жары коронавирус для челябинцев отходит на второй планФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Челябинской области продолжает свое шествие. Однако жители региона, кажется, про него вовсе забыли, поскольку из-за аномальной жары пришли новые проблемы. Так, в Еманжелинске начались митинги из-за графика подачи воды в городе. К ситуации даже подключилась прокуратура, чтобы проверить законность действий служб, отвечающих за сферу водоснабжения.

Не коронавирус, так смог. А в булочную — на такси. Последние новости Челябинска на 14 июля

00:00
00:00
Статистика: коронавирус74.рф

Статистика: коронавирус74.рф

На утро 16 июля зарегистрировали 135 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9646 человек.

За прошедший день скончались трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациент, 78 лет: атеросклеротическая болезнь сердца;

— пациент, 64 года: злокачественное новообразование;

— пациентка, 90 лет: недостаточность аортального клапана.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым. Они обсудили меры по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе в условиях пандемии коронавируса. В частности, стало известно, что предпринимателям ослабили налоговую нагрузку и предложили варианты льготного кредитования.

Из-за последствий аномальной жары коронавирус в Челябинской области отошел на второй план. Жители региона предпочитают проводить свой отдых на местных водоемах. Кстати, особой популярностью среди озер пользуется Тургояк. В лесу возле жемчужины Урала произошла серия пожаров. Причем сотрудники МЧС выезжали за сутки пять раз. В итоге, в Миассе пришлось ввести особый противопожарный режим.

В жаркую погоду увеличивается опасность возникновения пожаров Фото: Валентина ВАГАНОВА

В жаркую погоду увеличивается опасность возникновения пожаровФото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Хоккейный клуб «Трактор» принял решение изолировать своих игроков от посторонних контактов. Вполне возможно, что такая особенность была сделана для того, чтобы не допустить распространение коронавируса среди игроков. Напомним, ранее в пресс-службе «черно-белых» сообщили, что из-за пандемии коронавируса «Трактор» отказался от поездки в Беларусь. Теперь все сборы челябинская команда проводит у себя дома.

Игроки челябинского клуба тренируются в условиях жары и пандемии коронавируса

Игроки челябинского клуба тренируются в условиях жары и пандемии коронавируса

Коронавирус в Магнитогорске

В Магнитогорске произошел очередной скандал, связанный с коронавирусом. И возник он из-за того, что покупательнице продуктового магазина не понравилась просьба кассира надеть медицинскую маску. Женщина начала ругаться матом, а потом и вовсе разбила стекло в помещении. Сотрудникам магазина пришлось вызывать полицию, которая вскоре задержала бунтарку.

Большинство челябинцев не соблюдает масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство челябинцев не соблюдает масочный режимФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 16 июля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
«Зато в маске»: жителей челябинской «запретки» шокировал нудист в «К&Б»
Погода в Челябинске на 16 июля 2020 года: спадет ли жара
В Челябинской области может появиться бизнес-чат
Развязка настала: в Челябинске запустили движение по мосту-долгострою
В Челябинской области лес возле озера Тургояк за сутки горел пять раз
«Мать молилась в слезах»: в Челябинске мужчина повис на проводах
«Трактор» изолировали от лишних контактов: команда вышла из отпуска и начала тренироваться в Челябинске
В Челябинской области оштрафовали бизнесмена на 73 млн рублей
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020: расписание, состав участников
ВТБ Пенсионный фонд открыл новый офис в Екатеринбурге
Житель Челябинской области сфотографировал комету, которая появляется раз в несколько тысяч лет
С сыром, имбирем и тестом: какое мороженое предлагают челябинцам в жару
«Я знал, что однажды и мне повезет»: житель Челябинской области выиграл полмиллиона рублей в лотерею
Прокуратура проверит, почему в 30-градусную жару у жителей Челябинской области отключили воду
В Челябинске водителя мусоровоза, который устроил смертельное ДТП с маршруткой, отправят в колонию на 2 года
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет