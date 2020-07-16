Снятие режима самоизоляции в Челябинске: что изменится для жителей города

В четверг, 16 июля, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение об очерелном снятии ряда ограничений в регионе. Разрешена работа учреждений обшепита: кафе, ресторанов, баров, закусочных, столовых, кофеен, пекарен. В привычном режиме начинают работу салоны красоты, бани, сауны, СПА-салоны. Открываются аттракционы в парках.

Последние новости по коронавирусу в Челябинской области на утро 16 июля 00:00 00:00

— В регионе продолжает действовать масочный режим, — напоминают в пресс-службе губернатора. По-прежнему под запретом массовые мероприятия.

Принципиальное условие: полное соблюдение всех требований санитарно-гигиенической безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Например, в заведениях общепита столы должны быть расставлены минимум на 1,5 метра.

Жесткие требования предъявляются к уборке помещений с применением дезсредств и посуде. На ее поверхности недопустимы трещины, сколы, царапины. Текслер поручил усилить проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

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