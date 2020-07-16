Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 июля 2020: ослабление режима, смерть врача и снижение цен на масок
Последние новости по коронавирусу в Челябинской области на утро 16 июля
Коронавирус в Челябинской области не хочет ослаблять свою хватку. Количество зараженных за сутки в последнее время так и не снижается. То же самое касается и смертности, где COVID-19 чаще всего является сопуствующим заболеванием.
Статистика: коронавирус74.рф
На утро 17 июля зарегистрировали 140 новых случаев. Всего в регионе COVID-19 заразились 9786 человек.
За прошедший день скончались четверо заболевших. У трех из них COVID-19 был сопутствующим:
— пациентка, 48 лет: острый лейкоз;
— пациент, 58 лет: злокачественное новообразование;
— пациент, 74 года: острый инфаркт миокарда.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер снова ослабил режим повышенной готовности в регионе. На этот раз изменения коснулись ресторанов и спа-салонов. Правда, обслуживать клиентов можно будет только при наличии медицинских масок и со строгим выполнением всех указаний Роспотребнадзора.
Также на Южном Урале стали доступны аттракционы в парках. Теперь на них можно будет кататься и на короткий промежуток времени позабыть о проблемах. Кстати, в челябинском парке Гагарина установили 16 новых аттракционов, два из которых для любителей экстрима.
Посещаемость парка Гагарина может возрасти из-за новых аттракционовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Масочный режим продолжает действовать. Но теперь цена на маски в регионе снизилась до 12 рублей. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она также добавила, что качество масок из-за низкой стоимости не ухудшится.
Коронавирус в Озерске
В городском паблике «Подслушано в Озерске» выложили ролик, на котором мужчина, пошел в магазин за продуктами в чем мать родила. Он был абсолютно голый, но зато в медицинской маске. Что сподвигло его на такой поступок, неизвестно, но вполне возможно, что так он решил спастись от аномальной жары, установившейся в регионе.
ни в коем случае не бегайте голым по пляжу, иначе вы станете героем новостных сюжетовФото: Валентина ВАГАНОВА
Коронавирус в Челябинске
Авиакомпания Nordwind сообщила о возобновлении прямых рейсов из Калининграда в Челябинск. Теперь самолеты между этими городами будут летать дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вполне возможно, что в скором времени в России возобновятся авиаперелеты между другими государствами.
Отголоски коронавируса в других регионах доходят и до нас. Недавно КХЛ впервые озвучил фамилию игрока, который заболел COVID-19. Им стал форвард омского «Авангарда» Сергей Шумаков который является воспитанником челябинского клуба «Трактор». Сейчас он находится на изоляции под строгим присмотром врачей.
Коронавирусу неважно, кто ты — богатый или бедный, старый или молодой, мужчина или женщина. Болезнь не щадит никого и не делает исключений. Вчера, 16 июля, стало известно о смерти 64-летнего врача Верхнеуфалейской центральной городской больницы. В Минздраве Челябинской области рассказали, что мужчина на протяжении 30 лет помогал больным людям, выполняя свой долг.
Во время работы с больными коронавирусом врачам следует быть максимально осторожнымФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 17 июля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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