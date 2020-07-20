«Так круто когда детишки радуются»: 11-летний Савва из Челябинска пополнил личную копилку добрых дел

Ни жара под сорок градусов, ни долгая дорога в пригород Копейска, ни тяжелые мешки с подарками — ничего не остановило 11-летнего челябинца Савву Ярыгина от очередных добрых дел.

Напомним, мальчишка прославился тем, что он собирал макулатуру, а на вырученные деньги покупал мячи для детдомов.

Теперь он совместно с «Комсомолкой» решил порадовать ребят из пригородных детских садиков.

— Мне нравится, когда маленькие дети радуются. Нравится дарить им подарки. Мне кажется, что в небольшие садики, которые находятся далеко от города, редко приезжают гости и привозят подарки. Думаю, сегодняшняя поездка будет классной, — говорит шестиклассник, отправляясь в путь. — Я считаю, что садикам, которые расположены в пригороде, в поселках, нужно помогать больше. Там нет крупных магазинов, где можно купить игрушки детям и порадовать их.

Подготовить подарки для малышей школьнику помогала сама BABA YAGA.

Может быть в сказках Баба Яга не всегда бывает доброй и положительной, но на самом деле она другая. Современная бабуся любит детей и всегда знает, какие подарки им понравятся.

Первым пунктом визита стал детский сад №37 в поселке Горняк. Делегация «Комсомолки» во главе с Саввой приехала как раз, когда ребята были на прогулке.

Яркие коробки с подарками сразу же привлекли внимание малышей. А когда Савва распаковал их вместе с ребятами, радости не было предела.

В упаковках оказались мягкие игровые наборы — модуль из больших кубиков и огромный пазл с героями детских сказок: Бабой Ягой и Кощеем, Кикиморой и Лешим, а также русскими богатырями. Малыши тут же принялись строить башни и наперебой рассказывать друг другу о сказочных персонажах на картинках.

— Какой замечательный ребенок. А еще мы ругаем подрастающее поколение. Вон какой парень вырос — всем пример! Спасибо маме за такого сына! — говорит заведующая МДОУ «ДС № 37» Елена Смолина. — Спасибо вам за такое доброе дело!

Далее челябинский школьник и «Комсомолка» отправились в детский сад № 24 поселка Вахрушево. Наша делегация успела застать детей на прогулке, и Савва вновь подарил ребятне комплекс из мягких игровых модулей.

И снова — крики восторга, радостные возгласы малышей и «строительство» самой высокой башни из кубиков. Малышня даже успела с Бабой Ягой обняться, теперь они знают: бабуся добрая и веселая, бояться ее не стоит.

— Спасибо вам за такое доброе дело. Я желаю Савве дальнейших успехов в учебе и в спорте. Мы очень рады, что сегодня вы к нам приехали, — добавляет заведующая МДОУ «ДС № 24» Мария Валиуллина.

В завершении поездки своими эмоциями поделился Савва:

— Так круто: столько детей, все они радуются. Очень приятно видеть такие эмоции. А всем, кто только хочет заняться благотворительностью, я посоветую не отчаиваться, если в начале будет что-то не получаться. Когда я в первый раз объявил сбор макулатуры, откликнулось несколько человек, и удалось собрать лишь 17 килограммов. Зато во второй раз, когда мы бросили клич, насобирали уже более 78 килограммов. Зато потом нас поддержали многие!

О добром деле 11-летнего Саввы смотрите в нашем видеосюжете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791430" frameborder="0"></iframe> 11-летний Савва из Челябинска пополнил личную копилку добрых дел.

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