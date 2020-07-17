День металлурга в Челябинске и Магнитогорске 2020: тайный салют и воздушные шары

В третье воскресенье июля металлурги отмечают профессиональный праздник. В этом году он выпадает на 19 июля. Многие предприятия запланировали награждение лучших сотрудников и спортивные соревнования, но пройдут они без зрителей, на открытом воздухе и при соблюдении всех требований.

Для широкого круга предусмотрены активности в режиме онлайн. Рассказываем, что посмотреть на День металлурга в Челябинске и Магнитогорске 2020.

ЧТПЗ организует праздничный салют. Предполагалось, что он прогремит над озером Смолино, но точное место держалось в секрете, чтобы не было столпотворений. Позже на предприятии заявили, что запуск фейерверка перенесли в Первоуральск. Трансляцию можно посмотреть на сайте Трубазовет.рф. В 19:00 там начнется праздничное шоу «Труба зовет», которое завершится выступлением музыкантов и салютом с 22:15 до 23:00.

Еще один промышленный гигант ЧМК решил отказаться от проведения мероприятий.

— В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе и введенным режимом повышенной готовности, массовые праздничные мероприятия ко дню металлурга отменены. На предприятии пройдут поздравления и награждения сотрудников в соответствии со специально подготовленным графиком, — рассказали в пресс-службе ПАО «ЧМК».

В Магнитогорске празднование Дня металлурга совместили в Днем города под девизом #ОставаясьДома. Онлайн-мероприятия растянулись на несколько дней. С подробной программой можно ознакомиться во вложении. Также в небо запустят два воздушных шара, которые пролетят над жилой частью города. На каждом из них будут прикреплены плакаты с поздравлениями в честь Дня города и Дня металлурга.

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