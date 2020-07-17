«Комсомольская правда» отправилась в автопробег «Города героев» 9-10 июля

В этом пробеге нам составили компанию блогеры, представители дружественных СМИ, а также обычный абонент Мотив Евгений Козырев. Евгений — победитель конкурса «Необычно обычный» сотового оператора Мотив. Он на протяжении всего маршрута проверял, как в дороге работает связь и развлекал участников своими песнями под гитару.

— В дальних поездках наличие связи — дело первой необходимости. У меня был случай, когда вдали от города мне срочно понадобился интернет, но сеть совсем не ловила, — рассказывает Женя.

Евгений Козырев — победитель конкурса «Необычно обычный» от Мотив. Он проверял, как в дороге работает связь Мотив. Фото: Александр Ёжь Осипов

СОБИРАЕМСЯ В ПУТЬ

Наш маршрут стартовал в официальном дилерском центре Оками Mitsubishi, где нас ждали четыре спутника нашего путешествия — Mitsubishi Pajero Sport, Outlander, ASX и Eclipse Cross. Перед началом нашего путешествия автомобили заботливо проверили в сервисе Оками Mitsubishi.

Перед началом нашего путешествия автомобили заботливо проверили в сервисе Оками Mitsubishi. Фото: Оками Mitsubishi

Водители и автомобили Mitsubishi Pajero Sport, Outlander, ASX и Eclipse Cross. Фото: Александр Ёжь Осипов

В отличие от частных автосервисов, в Оками Mitsubishi используют только оригинальные запчасти, поставляемые напрямую от производителя. Специалисты сервисного центра компании постоянно повышают свою квалификацию в учебных центрах и обладают передовыми знаниями в обслуживании автомобилей Mitsubishi. Диагностику наших машин провели на высокотехнологичном компьютерном оборудовании. Тормозная система в порядке.

Смотрим жидкости: моторное, трансмиссионное масло, антифриз, жидкость гидроусилителя, тормозная жидкость — все на месте. Делаем общее фото на старте. В путь!

В путь! Фото: Александр Ёжь Осипов

Нас ждет первая остановка для заправки машин. Следуем трендам нашего времени, бесконтактно заправляемся с помощью приложения Benzuber.

Следуя трендам нашего времени, бесконтактно заправляемся с помощью приложения Benzuber. Фото: Александр Ёжь Осипов

ЕКАТЕРИНБУРГ— ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Заправив полные баки, держим курс на Верхнюю Пышму и новый выставочный павильон «Парадный расчет» УГМК. В нем расположено более 50 единиц военной техники из числа ходовых образцов и периода 1930-40-х гг.

Здесь расположено более 50 единиц военной техники и периода 1930-40-х гг. Фото: Александр Ёжь Осипов

Экспозиция разделена на два раздела. В первом представлена техника, которая участвовала в ноябрьском параде 1941 года и довоенных парадах. Во втором разделе представлена техника, принимавшая участие в параде Победы 24 июня 1945 г.

Вся техника отреставрирована до состояния новой, можно забраться в каждый экспонат и почувствовать себя на месте солдата военных лет. Кстати, павильон торжественно открыли всего несколько недель назад, но в связи с пандемией он пока недоступен для посещения.

Мы стали одними из первых посетителей нового выставочного павильона УГМК «Парадный расчет». Фото: Александр Ёжь Осипов

Нашей экспедиции сделали приятное исключение, так что мы стали одними из первых посетителей этого памятного места.

Здесь можно провести целый день, но у нас очень плотное расписание. Двигаемся в сторону Невьянска.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА— НЕВЬЯНСК

В Невьянском музее нас уже заждались. Разделившись на несколько групп, сначала посетили экспозицию «Военных лет не смолкнет слава», посвященную воинам-невьянцам и их подвигам на поле сражений и городской мемориал, созданный в 1985 году в память о невьянцах, павших в Великой отечественной войне. Примечательно, что в Невьянске и по сей день действует поисковый отряд «Держава». Участники этого отряда разыскивают захоронения без вести пропавших солдат, восстанавливают память о героях войны.

Посетили выставку «Военных лет не смолкнет слава» в Невьянском музее.Фото: Александр Ёжь Осипов

Мемориал, созданный в 1985 году в память о невьянцах, павших в Великой отечественной войне. Фото: Александр Ёжь Осипов

Далее мы прошли на саму Невьянскую башню. Ее наклон на верхних этажах действительно впечатляет, как и вид, который открывается с вершины! Вокруг башни существует множество легенд и загадок. Точный год ее возведения неизвестен, как и имя архитектора.

Наклон башни на верхних этажах впечатляет, как и вид, который открывается с вершины! Фото: Александр Ёжь Осипов

Отклонение от вертикали составляет почти два метра, однако на фото его видно не во всех ракурсах. Делаем фото с нашими флагами и прячемся по машинам: на улице около +40. Автомобили Mitsubishi спасали нас от этой аномальной жары и стали оазисом комфорта среди запредельно высоких температур.

Следующий пункт назначения не так широко известен, как предыдущие два. Более того, когда мы держали свой путь к нему сквозь лесные дороги, казалось, что навигатор ведет нас в никуда. В условиях бездорожья внедорожники Mitsubishi проявили себя на уровне. Система полного привода super select II поколения в Pajero Sport обеспечивает комфорт и проходимость на внедорожных трассах. А в Outlander за надежность во внедорожных путешествиях отвечает умная система полного привода super all wheel control (s-awc).

НЕВЬЯНСК — АЭРОДРОМ БЫНЬГИ

Спустя какое-то время лесная дорога кончилась...настоящим аэродромом! Речь об аэродроме ДОСААФ Быньги. Ранее он функционировал как военный аэродром, и, более того, здесь готовили летчиков для военно-воздушного флота во времена Великой Отечественной Войны.

Участники автопробега на аэродроме ДОСААФ Быньги

На здании аэродрома висит памятная табличка: «Летчики-герои Советского Союза Тагильчане: Черных С.А., Пологов П.Н., Шмаков А.И., Суворов Р.М и Банифатов И.С.» Сегодня на аэродроме можно совершить прыжок с парашютом и полетать на самолетах Ан-2 и Ан-3. К сожалению, нам не удалось увидеть полеты: в такую жару эксплуатация самолетов этих моделей запрещена из-за риска возгорания топлива. Зато фотосессия с самолетами получилась отменная!

АЭРОДРОМ БЫНЬГИ — ГОРА ДОЛГАЯ

К семи вечера команда добралась до Нижнего Тагила и отправилась на самую высокую точку города — гора Долгая. Там расположен комплекс для прыжков с трамплина, на котором уже много лет проводится Кубок мира.

На горе Долгая. Фото: Александр Ёжь Осипов

Прямо между трамплинами можно увидеть базовую станцию Мотив и передатчик радио «Комсомольская правда». В Нижнем Тагиле регулярно проводятся работы по модернизации сети Мотив. В июне-июле специалисты оператора сотовой связи установили новые базовые станции в трех районах города, благодаря этому увеличена скорость мобильного доступа в интернет в сети «четвертого поколения». Комплекс удивил нас развитой инфраструктурой для катания и прыжков на лыжах. Оказывается, он входит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и является одним из самых современных в России. Делаем фото на фоне трамплинов и наших передатчиков. Наш фотограф Александр Ёжь Осипов запускает дрон, чтобы снять все это спортивное великолепие. Ура, на сегодня все! Едем отдыхать в нашу гостиницу на горе Белая.

ГОРА ДОЛГАЯ — ГОРА БЕЛАЯ

Едва ли этот день может быть еще прекраснее, но мы готовы и дальше удивлять участников нашей экспедиции. Впереди нас ждет вечер в лесной беседке, песни под гитару от необычно обычного героя Мотива Евгения Козырева. Вкусным ужином нас обеспечили магазин продуктов «Жизньмарт». «Мясной Хуторок» предоставил нежнейшее мясо в маринаде для шашлыков.

И шашлыки от «Мясного Хуторка» оказались отменными! Фото: Александр Ёжь Осипов

За одним столом все участники, которые не были знакомы друг с другом до сегодняшнего дня, окончательно сплотились в большую дружную команду. На часах уже полночь, пора отдыхать — впереди нас ждет насыщенный день!

Вкусной едой на время поездки нас обеспечил магазин продуктов «Жизньмарт». Фото: Александр Ёжь Осипов

Утром нас встречает прекрасный вид с балкона гостиницы. Завтракаем вкуснейшими сырниками и кленовыми пеканами от магазина продуктов «Жизньмарт». Сейчас, когда все рестораны и кафе закрыты, «Жизньмарт» буквально спасли нас своими готовыми тостами и блюдами. На сайте можно сделать предзаказ — 5 минут и готово. Хочется остаться на горе Белая на весь день, но дорога зовет.

ГОРА БЕЛАЯ — НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА

Сегодня единственная точка на нашем маршруте — музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе. Путь в нее пролегает через живописные поля иван-чая и других красивых трав. Останавливаемся, чтобы сделать фотосессию нашим Mitsubishi и заодно общее фото участников. Красота!

Тестируем наши Mitsubishi в поле. Фото: Александр Ёжь Осипов

Прямо посреди поля выкладываем свои фото в соцсети благодаря wi-fi роутеру от Мотив — и снова в дорогу. C Мотив можно быть уверенным в том, что сеть будет работать без перебоев даже в самых удаленных от города местностях. А чтобы трафик в пути внезапно не закончился, всегда можно подключить безлимитный интернет на «Своем тарифе». Тарифный план позволяет выбрать любое необходимое количество минут и гигабайтов на месяц, добавить опции «Безлимит на соцсети», «Безлимит на мессенджеры», «Безлимит на интернет» и «Безлимитные звонки внутри сети». Мгновенное соединение, безупречное качество звука во время разговора и возможность звонить и пользоваться интернетом одновременно обеспечит технология VoLTE от Мотив.

Нижняя Синячиха застала нас врасплох. Невероятная жара и раскаленный асфальт не дали нам в полной мере насладиться тем теплым приемом, который был оказан нам в музее деревянного зодчества. Очень хотелось окунуться в ближайшую речку, но нас ждало путешествие сквозь века и экспонаты музея. Музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе — уникальное место, где нам провели чудесную экскурсию. Хочется сказать огромное спасибо за их отдачу и действительно интерактивный рассказ — видно, что люди увлечены своим делом.

В музее деревянного зодчества Нижняя Синячиха. Фото: Александр Ёжь Осипов

Мы посмотрели фильм о герое Великой Отечественной — Сергее Николаевиче Кокшарове, который родился в селе Синячиха и в годы войны служил летчиком штурманом 223 дальнебомбардировочного авиаполка. В составе боевой эскадрильи 27 июня 1941 года бомбардировщик под управлением командира Логинова вылетел для нанесения удара по колонне немецкой техники. Самолет подвергся атаке вражеских истребителей. В этом воздушном бою советский бомбардировщик был сбит: погибли все члены экипажа, в том числе штурман Сергей Кокшаров.

Нам продемонстрировали настоящий обряд выкатки хлеба и устроили театрализованное представление с нашим участием. В этом представлении — обряде рождения ребенка были задействованы и наши путешественники.

Участвуем в обряде пеленания ребенка. Фото: Александр Ёжь Осипов

Почувствовать себя в роли отца смог необычно обычный представитель Мотив Евгений Козырев. Помимо всего вышеперечисленного, для полного погружения в атмосферу места участников нашего автопробега пересадили из автомобилей на настоящую повозку, заправленную лошадьми. Опыт получился классный, но все же в наших Mitsubishi чувствуешь себя гораздо комфортнее. Кстати, если вы захотите протестировать или купить те же автомобили, на которых ездили мы, приходите в Оками Mitsubishi на Сибирском тракте 30. В июле, по паролю «автопробег», при покупке авто вы получите дополнительный подарок от автоцентра.

Нижняя Синячиха забрала наши сердца, и мы уверены, что еще вернемся сюда снова. С грустью в сердце возвращаемся в Екатеринбург. За эти два дня с нами приключилась маленькая жизнь, и так не хотелось возвращаться в реальность большого города.