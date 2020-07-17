2020-07-17T13:30:25+03:00
Общество

МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта ArcticConnect

Экспедиция начнется 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится три месяца
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Из Европы в Азию проложат подводную волоконно-оптическую линиюИз Европы в Азию проложат подводную волоконно-оптическую линию
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Группа МегаФон и АО «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Экспедиция начнется 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится три месяца.

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев»

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев»

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км.

Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона

Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона

— Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод, — говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

Подписание договора между Группой МегаФон и АО «Росгеология»

Подписание договора между Группой МегаФон и АО «Росгеология»

— Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана, — отмечает генеральный директор-председатель правления Росгеологии Сергей Горьков. — Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу.

Спикеры пресс-конференции, посвященной проекту ArcticConnect

Спикеры пресс-конференции, посвященной проекту ArcticConnect

Проект ArcticConnect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона.Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

СПРАВКА КП

МегаФон — национальный российский оператор цифровых возможностей, признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных. Четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.

Росгеология — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых — крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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