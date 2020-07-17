Это Jetta. НОВЫЙ Volkswagen Jetta от Автоцентра «Гольфстрим»

Уверенность в выборе Volkswagen Jetta подкрепляется не только его впечатляющими характеристиками, но и тремя годами гарантии. Это 100 000 километров приключений, на каждом из которых вы будете ощущать поддержку профессионалов. Это спокойствие и уверенность в каждом повороте.

В официальном дилерском центре Volkswagen Автоцентре «Гольфстрим», расположенном на ул. Братьев Кашириных, 126, вы можете приобрести данную модель в комплектациях: Origin (цена начинается от 1 485 000 рублей), Respect (от 1 630 000 рублей), Status (от 1 795 000 рублей).

Комфорт

Камера заднего вида RearView отображает на дисплее радионавигационной системы плохо просматривающуюся область за автомобилем. Изображение сопровождается звуковыми сигналами. Это облегчает парковку автомобиля и движение задним ходом. Паркуйтесь с удовольствием.

Технологии

Цифровая приборная панель оснащена экраном с высоким разрешением и диагональю более 10 дюймов. Вы сами определяете, что будете на нем видеть: скорость, расход топлива, расстояние до места назначения.

Больше не нужно доставать ключ. Просто откройте дверь и нажмите кнопку, чтобы запустить двигатель. Все это благодаря системе бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY.

Адаптивный круиз-контроль помогает следовать за впереди идущим автомобилем на заданном расстоянии. Если его скорость изменится, ваша Jetta соответственно снизит или повысит скорость*.

* Адаптивный круиз-контроль имеет ограничения в работе. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Дизайн

А вы знали, что цвет способен влиять на настроение? В салоне VolkswagenJetta целых 10 вариантов подсветки, и вы сможете выбрать себе свой, чтоб настроиться на энергичный рабочий день или же, наоборот, выбрать что-то спокойное для дороги домой.

Ощущение простора и свободы. Прозрачный люк на крыше для панорамного обзора может автоматически наклоняться или открываться, наполняя салон свежим воздухом и солнечным светом.

Новый Volkswagen Jetta у официального дилера Volkswagen в Челябинске!

Автоцентр «Гольфстрим», ул. Братьев Кашириных, 126;

тел.: (351) 749-09-09;

vw-golfstream.ru

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