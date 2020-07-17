2020-07-17T21:29:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 июля 2020: рост заболеваемости и прилет иностранных спортсменов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Жители Челябинска предпочитают летом проводить свое время на улице во время пандемии коронавирусаЖители Челябинска предпочитают летом проводить свое время на улице во время пандемии коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 17 июля

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В Челябинской области наступили первые выходные после снятия большого количества ограничений из-за пандемии коронавируса. При этом количество зараженных растет. Власти пригрозили проверками ресторанов, кафе и пляжей.

На Южном Урале возобновлена работа:

- ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;

- салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

- магазинов, в том числе ТРК;

- фитнес-центров;

- зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях;

- в парках и общественных пространствах — аттракционов.

Какие ограничения остались

Продолжает действовать режим повышенной готовности:

- обязательно ношение маски в общественных местах;

- требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;

- запрет на проведение массовых мероприятий.

Статистика

Последние несколько дней увеличивается количество инфицированных за сутки, а число выписанных из больниц заметно снижается.

Статистика: коронавирус74.рф

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, на утро, 18 июля, в регионе зарегистрировано 9931 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 145 человек.

Из региональных больниц выписали 73 человека, а с начала пандемии выздоровели уже 6269 пациента. При этом на лечении остаются 3391 человека.

За минувшие сутки не обошлось без смертей:

— диффузный кардиосклероз — женщина, 69 лет;

— цирроз печени, печеночно-клеточная недостаточность — женщина, 60 лет;

— атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность — женщина, 83 года;

— хроническая обструктивная болезнь легких — мужчина, 78 лет.

Инфографика: Yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: Yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Аналитики ПАО «МТС» назвали три самых популярных водоема на Южном Урале. Свое исследование они проводили по результатам трафика, исходящих от своих абонентов в местах отдыха. Итак, самыми посещаемыми озерами в порядке убывания стали Увильды, Тургояк и Кисегач. Именно на этих водоемах чаще всего отдыхают жители Южного Урала.

Прокуратура провела проверку пляжей возле озера Тургояк. Она была связана с тем, что жители региона отдыхают в необорудованных для купания местах, а также из-за нарушения санитарных норм. В результате за подобные проступки надзорным ведомством были внесены представления должностным лицам, отвечающим за происходящее.

Не все челябинцы соблюдают меры безопасности во время купального сезона так же, как и с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Не все челябинцы соблюдают меры безопасности во время купального сезона так же, как и с коронавирусомФото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Прошлой ночью ХК «Трактор» доставил в Челябинск своих легионеров. Иностранцев собрали в Праге, откуда клубом был организован чартерный рейс. Как рассказали в пресс-службе челябинского клуба, такую процедуру было выполнить непросто. Однако благодаря губернатору региона, оперативному штабу правительства России по борьбе с коронавирусной инфекцией и других ведомств все заметно облегчилось. Теперь все игроки «черно-белых» собрались в одном месте и уже приступили к тренировкам, соблюдая все меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

Согласно распоряжению губернатора Алексея Текслера, все иностранцы, прибывшие в Челябинск, освобождаются от прохождения двухнедельного карантина. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Согласно распоряжению губернатора Алексея Текслера, все иностранцы, прибывшие в Челябинск, освобождаются от прохождения двухнедельного карантина. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 18 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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