«Оглянулся, а там медведь рычит»: хоккеист Ник Бэйлен, выступающий за челябинский «Трактор», рассказал о встрече с медведем

Американских хоккеист Ник Бэйлен играет за челябинский «Трактор» с 2017 года. В недавнем интервью для пресс-службы КХЛ он рассказал, что за время пребывания в России не встретил ни одного медведя, вопреки стереотипам, однако на родине от медведя однажды пришлось спасаться.

— В Неаполе, где мы живем в межсезонье, медведей много, — рассказал Ник Бэйлен. — Один даже пытался вломиться в наш дом прошлым летом. Я выносил мусор, услышал, что соседский бак упал, и решил поднять его. Поставил бак на место, почувствовал что-то за спиной, оглянулся, а там двухметровый медведь стоит во весь рост и рычит... Я побежал в дом со всех ног, хотя бежать-то 200 метров. Мой пульс точно подскочил до 200 ударов в минуту.

Хоккеист добавил, что его жена Шелби удивленно спросила, что произошло. Ник рассказал, что на него чуть не напал медведь, тогда супруга побежала на улицу, чтобы посмотреть на зверя. В результате медведь постоял возле дома пару минут и ушел.

Недавно Ник Бэйлен записал видеообращение для фанатов, в котором рассказал, что контракт с ХК «Трактор» был изменен. Теперь он будет выступать за челябинский клуб до сезона 2022-2023.

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