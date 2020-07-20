2020-07-20T15:38:20+03:00
Общество

«Их просто тонна»: дома жителей Челябинска атаковали насекомые

Мы выяснили, что за букашки терроризируют город
Сергей СОТНИКОВ
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Из-за нашествия моли страдают горожане на ЧМЗ Фото: читатель КПИз-за нашествия моли страдают горожане на ЧМЗ Фото: читатель КП
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Пока южноуральцы изнывали от жары, а копейчане жаловались на нехватку воды, жители домов в Металлургическом районе Челябинска столкнулись с другой бедой. Горожане, проживающие на улицах Дегтярева, Хмельницкого, Мира и Сталеваров массово пишут в социальных сетях, что их дома буквально атаковали насекомые.

Насекомые пролетают сквозь щели в окнах Фото: читатель КП

Насекомые пролетают сквозь щели в окнах Фото: читатель КП

— Устала их травить и убирать потом эту дрянь. Сетка не спасает, ничего не помогает, бесит! Хоть сама беги от них…

— В магазинах дихлофос разбирают, а он не помогает — их просто тонна.

— Травили сами, такое количество своими силами невозможно вытравить. Написали на сайт администрации, может, обработают да срубят тополя.

Москитная сетка не в силах остановить вредителей Фото: читатель КП

Москитная сетка не в силах остановить вредителей Фото: читатель КП

В нашу редакцию обратилась челябинка Дарья. У нее на руках маленький ребенок, сама находится в положении — ждет второго. Она рассказала, как ей приходится бороться с нашествием насекомых.

— В 2018 году эти насекомые уже попадались, но тогда их было не так много, — рассказывает Дарья. — Сейчас они заполонили несколько улиц. Люди сидят с закрытыми окнами в жару, потому что моль залетает в дома. Насекомые очень быстро размножаются, могут откладывать свои личинки где-нибудь в проводах. У меня каждый день начинается с того, что начинаю пылесосить, убирать паразитов с окон, отовсюду, а к девяти часам вечера окна буквально черные от них.

Тополиная моль атаковала балкон жительницы Челябинска.Автор: читатель КП

Женщина добавила, что обращалась и в управляющую компанию, и в администрацию района, вместе с соседями даже писали коллективное письмо, но никакой помощи не последовало. По ее словам, в администрации Металлургического района заявили, что эти насекомые — тополиная моль, но сейчас неподходящий период, чтобы спиливать деревья, на которых они поселились. А в Минэкологии Дарье посоветовали вызвать службу дезинфекции и обработать дом, ссылаясь на то, что моль живет у кого-то из соседей, а не летит с улицы.

Мы связались с администрацией Металлургического района, но там ответили, что никаких жалоб на попадание насекомых в дома не поступало.

— К нам поступали жалобы о том, что на тополях быстро желтеют и падают листья, — рассказали в администрации района. — Да, там есть моль, но травить ее химикатами в городе — невозможно. Жалоб, что эта моль залетает в квартиры, у нас нет.

В диспетчерской службе управляющей компании также сообщили, что никаких обращений горожан по этому поводу не было.

Мы отправили запрос в Управление экологии и УЖКХ Челябинска, чтобы выяснить, какие меры будут предпринимать власти города, чтобы спасти жителей от тополиной моли.

Тополиная моль в Челябинске.Автор: читатель КП

СПРАВКА

Для людей и домашних животных тополиная моль не несет никакого вреда. Она живет всего несколько суток, однако за это время успевает отложить большое количество личинок, которые стремительно развиваются. Длина моли едва достигает 5 мм, поэтому пролезть сквозь москитную сетку для этих насекомых — проще простого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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