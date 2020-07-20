2020-07-20T15:38:20+03:00
Общество

Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Челябинске: какого числа пройдет и почему переносят

На какой день перенесена акция акции «Бессмертный полк» 2020 в Челябинске
Алексей МИКУШИН
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Акция «Бессмертный полк» в Челябинске перенесена на 2021 годАкция «Бессмертный полк» в Челябинске перенесена на 2021 годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Президент Владимир Путин объявил перенос акции «Бессмертный полк». В Челябинске и других городах России он пройдет в 2021 году, пишет kp.ru. Об этом он заявил на встрече в Керчи с рабочими судостроительного завода «Залив».

— Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год, — отметил глава государства.

Владимир Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Новая дата пока не известна. Не исключено, что это будет 9 мая.

Напомним, ранее планировалось провести акцию 26 июля — в День военно-морского флота России. Но уже тогда допускалось, что допустил, что она может быть перенесена на другой срок из-за эпидемической обстановки.

А в День Победы, 9 мая, «Бессмертный полк» в Челябинской области прошел в онлайн-формате. Южноуральцы прислали более 400 видеороликов, снятых о своих дедах и прадедах, родственниках воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, ковавших Великую Победу в тылу. Все их объединили в общую ленту.

Акция Бессмертный полк в Челябинске 9 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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