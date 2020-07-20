2020-07-20T15:12:06+03:00
Общество

Большое пополнение в творческой семье: итоги конкурса на Премию «Андрюша-2020»

В Золотой фонд Премии «Андрюша-2020» вошел еще 71 участник конкурса — солисты, коллективы и художники
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Стали известны результаты конкурса на XI Премию «Андрюша-2020» для юных талантов в сфере искусства Челябинской области в номинациях «вокал», «танцы, «живопись», «актерское мастерство». Авторитетное московское жюри под председательством народного артиста России Андриса Лиепы отметило высокий уровень таланта и мастерства южноуральских талантов.

Лауреатами XI Премии «Андрюша-2020» стали:

Каролина Старцева, 13 лет, Копейск — академический вокал;

• Анастасия Калошина, 15 лет, Челябинск — академический вокал;

• Новая Студия актерского мастерства Алексея Тетюева, 14 лет, Челябинск — актерское мастерство;

• Мария Кулешова, 11 лет, Челябинск — классический танец;

• Екатерина Иванова, 12 лет, село Агаповка — живопись;

• Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области ансамбль «Ералаш», 12-15 лет, Челябинск — народный танец;

• Хореографическая студия «Дети Магнитки», Магнитогорск — эстрадный танец;

• Ирина Ганькина, 13 лет, Златоуст — народный вокал;

• Образцовый ансамбль «Ровесницы», 12-13 лет, Челябинск — эстрадный вокал.

В Золотой фонд Премии «Андрюша-2020» вошел еще 71 участник конкурса — солисты, коллективы и художники. Всего, учитывая состав творческих коллективов, победителями стали более 500 детей и 50 преподавателей. Всех их ждет торжественное награждение дипломами и призами на церемонии XI Премии «Андрюша-2020» для юных талантов в Челябинском Государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки, предварительно запланированной на 24 сентября 2020 года.

Для лауреатов и обладателей специальных призов предусмотрена программа творческих обучающих поездок по России, которая будет реализована в 2020-2021 годах. Для всех подопечных фонда «Андрюша», организатора конкурса и Премии, будет проведена серия мероприятий, включающая концерты, творческие встречи, мастер-классы в Челябинске.

Напомним, всего в конкурсе на XI Премию «Андрюша-2020» для юных талантов в сфере искусства приняло участие 1738 детей со всех уголков Челябинской области.

— Мы очень рады большому пополнению в нашей творческой семье, — комментирует руководитель Детского Благотворительного фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская, — и надеемся, скоро сможем реализовать все наши планы и намеренья. Поздравляем победителей и благодарим участников конкурса! Желаем всем здоровья и творческих успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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