Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 июля 2020: никакой дистанции в ресторанах и хоккей без зрителей

Коронавирус в Челябинской области не хочет сбавлять свой напор. Статистика не меняется в положительную сторону уже несколько дней. Даже аномальная жара, которая держалась в регионе больше недели, не оказала на заболеваемость существенного влияния.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

На утро 20 июля зарегистрировали 132 новых случая. Всего в регионе 10357 человек заболели новой инфекцией.

Также за минувший день из больниц выписали 45 пациентов. 6488 южноуральцев уже переболели COVID-19.

За сутки погибло 5 человек. 57-летняя женщина умерла от короновирусной инфекции, а у четверых заболевших были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 84 года: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 60 лет: полиорганная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких;

— пациент, 65 лет: гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 57 лет: алкогольный гепатит, пагубное употребление алкоголя.

Статистика: коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

Помимо пандемии коронавируса на регион нашла новая напасть. Вечером, 20 июля, на Южном Урале разразилась такая буря, что у некоторых челябинцев от грохота тряслись балконы, а на улицах начинали срабатывать сигнализации автомобилей. Больше всего отметился Златоуст. Там град изрубил на куски растения в огородах.

Даже животные чувствуют страх перед непогодой. Фото: читательница «КП-Челябинск» Екатерина Плетнёва

Также в регионе планируют ввести режим ЧС. Однако он связан не с коронавирусом, а с последствиями засухи, которая спровоцировала аномальная жара. Как пояснили власти, такая мера поможет зафиксировать ущерб сельхозугодиям и попросить помощи у федералов.

Коронавирус в Челябинске

Минувшие сутки принесли для жителей Челябинска немало нехороших сюрпризов. В первую очередь они были связаны с сообщениями о ложном минировании. Так, из-за чей-то нехорошей шутки были эвакуированы аэропорт и два вокзала города. В результате этого на некоторое время были задержаны авиарейсы и поезда.

Недавно стало известно, что пляж на Шершневском водохранилище могут закрыть по требованию прокуратуры. Надзорное ведомство совершило проверку на пляже «Каспийский берег» и обнаружила ряд нарушений. Они связаны с организацией водоснабжения и водоотведения, а также с правилами пожарной безопасности.

Должностным лицам рекомендуется следить за порядком на пляжах, иначе нагрянет проверкаФото: Валентина ВАГАНОВА

Тем временем сотрудники Роспотребнадзора решили проверить, как рестораны Челябинска соблюдают меры безопасности во время пандемии коронавируса. И, честно говоря, результат плачевен. Было проинспектировано 11 ресторанов, и все они работали с нарушениями. А ведь открылись эти заведения всего лишь неделю назад.

А вот летние кафе проверили около двух недель назадФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в парке культуры и отдыха им. Гагарина будут соблюдать все меры безопасности во время пандемии коронавируса. Ситуацию на контроль взяла мэр города Наталья Котова. Она поручила, чтобы сотрудники парка проводили дезинфекцию аттракционов после каждого запуска.

ХК «Трактор» проведет свой первый матч уже 30 июля. Их соперником станет «Югра» из Ханты-Мансийска. Правда, игра пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Для любителей хоккея организуют прямую трансляцию на YouTube.

Трактор уже вовсю готовится к предстоящей игре. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 21 июля 2020 года.

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