Хедлайнер фестиваля #РыжийФест Дмитрий Емец о главной книге 2020 года, приоритетах и Урале

25 и 26 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) состоятся два масштабных культурных события — Всероссийский литературный форум #РыжийФест (проходит впервые) и традиционная Южноуральская книжная ярмарка. Жителей Челябинской области ждут более 40 событий: лекции, дискуссионные площадки, продажи книжных новинок по издательским ценам, ток-шоу, мастер-классы и, конечно же, встречи с любимыми авторами. Так, одним из гостей праздника станет Дмитрий Емец.

Дмитрий Емец — российский писатель-фантаст, член Союза писателей России.

Как отмечает автор, писал он с детства и обожал это дело. Его первая книга вышла в 1994 г. (когда Дмитрию было 20 лет) — на полках книжных магазинов появился «Дракончик Пыхалка». Однако широкую известность автор получил в 2002 г., после издания книги «Таня Гроттер и магический контрабас».

Емец также пишет исторические портреты — в свет вышло несколько книг для Сретенского монастыря, о русских князьях: Владимире, Дмитрии Донском, Александре Невском, Владимире Мономахе, Ярославе Мудром, Андрее Боголюбском.

Из разговора с Дмитрием Емцом

— Дмитрий, что самое важное для писателя? Как в творчестве, так и в жизни.

— Писатели все разные. У каждого свои пути и свои приоритеты. Мне кажется, самое важное — это когда писателю есть, что сказать. Потому что просто мастерство само по себе не работает.

Это как иметь велосипед, но если климат не тот или нет дорог — толку от него нет.

— Какое издание стало для вас главной книгой 2020 года?

— В этом году у меня начинает выходить новая книжная серия. Первая часть — «Ева Дедята и последний стожар». Этот мир чем-то похож на мир «Тани Гроттер», «Мефодия Буслаева» и «ШНыра», но там совсем другая вселенная.

— В каком жанре вы бы хотели себя попробовать?

— Тут главное не жанр — жанры, бывает, перетекают один в другой. Главное, ощутить, что в тебе созрело что-то новое и яркое, что тебя самого захватит. Тогда все получится.

— Есть ли у вас «страх чистого листа»? И как с ним бороться?

— Надо иметь файл-копилку. Это такой файл, куда писатель накапливает жизненные впечатления, случайно услышанные разговоры, пейзажи — все, что его поразило и порадовало.

Тогда чистого листа нет, а есть копилочка, где всегда можно порыться. Обычно этот файл-копилка занимает сотни страниц и очень помогает любому почти писателю.

— Какие ассоциации возникают при словах «Южный Урал» и «Челябинск»?

— Я люблю Урал: Екатеринбург и Челябинск. Обычно, когда приезжаю в город, начинаю сразу по нему бродить, и так пока он совсем не отложится в моем сознании. Очень надеюсь, что получится так же побродить по Челябинску.

Творческая встреча с Дмитрием Емцом пройдет 25-26 сентября, в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35).

Читайте книги автора на Абонементе ЧОУНБ и в библиотеке ЛитРес. А также подписывайтесь на социальные сети #РыжегоФеста и Южноуральской книжной ярмарки.

До скорой встречи!