2020-07-21T21:34:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 июля 2020: ультиматум врачам и привлечение туристов из Екатеринбурга

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Борьба с коронавирусом в Челябинской области до сих пор продолжаетсяБорьба с коронавирусом в Челябинской области до сих пор продолжаетсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 июля

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Коронавирус продолжает господствовать в Челябинской области. Положительная динамика в статистике так и не появляется. В регионе число зараженных продолжает расти с каждым днем, а количество смертей, связанными с COVID-19 не прекращаться.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

На утро 22 июля зарегистрировано 138 новых случаев. Всего в регионе коронавирусом заболели 10495 человек.

За минувшие сутки из больниц выписали 106 пациентов. С начала пандемии от COVID-вылечились 6594 южноуральца. Продолжают лечение сейчас 3637 человек.

За сутки умерло пять заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания, ковид стал сопутствующим. Самому молодому — 44 года, самому пожилому — 91 год.

Статистика: Коронавирус74.рф

Статистика: Коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

- рестораны, кафе, бары, столовые;

- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

- ТРК;

- фитнес-центры;

- зоопарк, но только экспозиции на открытых территориях;

- парки и аттракционы.

В Челябинской области возле озера Тургояк отменили режим ЧС, связанный с лесными пожарами. Правда, сейчас там запрещено ставить палатки туристам. Однако ограничения не распространяются на территорию баз отдыха.

В национальный парк «Таганай» будут привлекать туристов из соседней Свердловской области. Для этого сделали специальный маршрут из Екатеринбурга до Центральной усадьбы. Не забыли также и о южноуральцах. Автобус будет заезжать в Касли, Кыштым, Карабаш и Миасс. Отметим, что билеты уже доступны для продажи на сайте компании PROBUS.

Если температура понизится еще сильнее, то челябинцам придется задуматься об альтернативном отдыхе Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если температура понизится еще сильнее, то челябинцам придется задуматься об альтернативном отдыхеФото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске здание перинатального центра на улице Тимирязева станет медучреждением, в котором будут лечить больных коронавирусом. Сейчас там уже вовсю идет подготовка к приезду инфицированных пациентов. Между тем появилась информация, что медикам и врачам, которые не согласны с изменениями, выдвинули ультиматум — увольнение по собственному желанию или продолжение работы в новых условиях. Однако Минздрав Челябинской области такие заявления опроверг. В ведомстве сообщили, что сотрудникам медучреждения была предложена альтернатива — переход в медучреждение на Воровского.

Во время пандемии врачам приходится работать и ночью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время пандемии врачам приходится работать и ночьюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также с 26 июля возобновляет свое движение поезд Челябинск — Новороссийск. Напомним, популярное южное направление было закрыто из-за пандемии. Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, в поездах все тщательно обрабатывается. Поэтому южноуральцы могут отправиться на море, не боясь заразиться коронавирусом.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 22 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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