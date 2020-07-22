«Казалось недостижимым»: выпускник из Челябинской области набрал 200 баллов на ЕГЭ и надеется на новый рекорд

В Челябинской области появились первые двухсотбалльники — выпускники, которые сдали два ЕГЭ на максимальную оценку. Таких оказалось два человека.

Один из «умников» — выпускник снежинской гимназии № 127 Арсений Сенокосов. Он планирует поступать в вуз Москвы. Правда, в какой именно пока не определился, но точно знает, что его будущая специальность — «Радиотехника».

Арсений набрал максимальное количество баллов сразу по двум предметам — информатике и русскому языку.

— Я надеялся, но это казалось мне недостижимым. Мечты сбываются. При должной подготовке возможно все, — рассказал выпускник.

Эта волна ЕГЭ для школьников оказалась одной из самых сложных, так как учебный год завершался в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса, а ЕГЭ переносили по срокам. Но такие трудности Арсения не остановили. К экзаменам он готовился наиболее основательно.

— В этом году очень важно было не растерять форму за месяц переносов экзаменов. Я занимался вместе со своими учителями. Весь год до мая упорно изучал темы экзаменов, решал типовые задания. Затем с мая по июнь чуть сбавил темпы, чтобы немного отдохнуть. И уже к экзамену подошел в максимальной форме, — поделился секретами успешной сдачи экзамена выпускник.

Арсений сдавал также ЕГЭ по физике и профильной математике. Результаты пока неизвестны, но юноша рассчитывает получить по этим дисциплинам тоже высокий балл.

Из-за коронавируса сроки ЕГЭ переносилиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинской области число ребят, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом. Стобалльников по этому предмету оказалось 66 человек. Всего по результатам четырех экзаменов (география, информатика, литература, русский язык) лучший результат показали 106 выпускников.

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