2020-07-22T21:05:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 июля 2020: угрозы ресторанам и выплата за путешествия по России

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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По некоторым улицам Челябинска и не скажешь, что в регионе пандемия коронавирусаПо некоторым улицам Челябинска и не скажешь, что в регионе пандемия коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус не хочет покидать Челябинскую область. Об этом говорят данные, которые приводит минздрав региона. Южноуральцы рано обрадовались ослаблению режима, теперь власти пытаются вновь ужесточить меры с помощью проверок на соблюдение правил безопасности.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

На утро 23 июля зарегистрировали 133 новых случая. Всего 10628 южноуральцев заболели новой инфекцией, 3653 из них находятся под наблюдением врачей.

За сутки из больниц выписали еще 113 человека. В регионе уже 6707 пациентов переболели COVID-19.

За прошедший день погибли четверо заболевших. 74-летняя пациентка умерла от коронавируса, у остальных были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 57 лет:сахарный диабет, атеросклеротическая болезнь;

— пациентка, 57 лет: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты;

— пациентка, 73 года: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.

Статистика: Коронавирус74.рф

Статистика: Коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк, но только экспозиции на открытых территориях;

— парки и аттракционы.

Губернатор Алексей Текслер пригрозил закрытием ресторанам, если те не будут выполнять меры безопасности, связанные с коронавирусом. Он поставил задачу главам районов вместе с полицией и Роспотребнадзором усилить проверки организаций сферы услуг. Отметим, что ранее в Челябинске, на Кировке, проверили 11 заведений. Нарушения были обнаружены в каждом.

Проверки также коснутся летних кафе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проверки также коснутся летних кафеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Путешествия по России во время пандемии коронавируса для жителей Челябинской области станут экономичнее. Теперь туристам будут выплачивать компенсацию в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ее сумма зависит от стоимости туристической путевки. Новые изменения должны вступить в силу уже в августе.

Недавно в Челябинской области прошла серия пожаров возле озера Тургояк. В итоге, пришлось вводить режим ЧС, который сняли только вчера, 22 июля. Казалось бы, ситуация должна уже была забыться, как ей заинтересовалась Генпрокуратура. Она поручила надзорному ведомству проверить, как должностные лица, отвечающие за Тургояк, выполняли свои обязанности во время бедствия.

Коронавирус в Челябинске

Очередное ложное минирование в аэропорту Челябинска привело к задержанию пяти рейсов. Из-за злой шутки пассажирам пришлось ждать проверки территории авиапредприятия. Отметим, что это пятый по счету за неделю инцидент, связанный с сообщением о бомбе в аэропорту.

Машины МЧС и полиции скоро станут обыденностью для челябинского аэропорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Машины МЧС и полиции скоро станут обыденностью для челябинского аэропортаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 23 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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