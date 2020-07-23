IT-коллаборация: в ЧелГУ запускают магистратуру совместно с ведущими компаниями отрасли

Южный Урал сможет побороться за звание всероссийской столицы IT-образования благодаря уникальному проекту Челябинского государственного университета, лидера телекоммуникационного региона компании «Интерсвязь» и одного из ведущих разработчиков NapoleonIT. Впервые в истории региона эксперты науки и технологий объединяют усилия для подготовки высококлассных специалистов в сфере машинного обучения.

Уже в этом году к обучению в магистратуре на базе ЧелГУ приступят лучшие из лучших: как выпускники бакалавриатов, так и уже получившие образование и работающие в сфере машинного обучения специалисты. Кандидаты, прошедшие специальный отбор, получат уникальную возможность не только повысить уровень своих знаний, но и применить их на практике. Курс, рассчитанный на два года, предполагает стажировку и работу с реальными кейсами в сфере Machine Learning, Highload и Project Management, причем уже со второго семестра.

— Это действительно прецедент для нашего региона. Крупные вузы, такие как ЧелГУ, крайне щепетильно относятся к своей репутации и выбору стратегических партнеров. Поэтому сам факт появления такого курса — это признание со стороны академической науки большого вклада нашей компании в развитие образования и технологий, — пояснил заведующий лабораторией машинного обучения и интеллектуального анализа данных Дмитрий Ботов. — Осознавая всю ответственность, мы с особой тщательностью подошли к составлению программы обучения. Уверен, что теоретическая база и живое общение с состоявшимися специалистами, передаваемый ими опыт сопоставим с несколькими годами работы «в поле».

Наставниками магистрантов станут ключевые фигуры сферы Machine Learning Челябинска: руководители подразделений компании «Интерсвязь» и Napoleon IT. По стандартам системы высшего образования прием будет вестись как на бюджетные, так и на оплачиваемые места. Каждый обучающийся получит знания, которые помогут ему повысить конкурентоспособность на рынке высоких технологий.

— На Западе IT уже несколько лет является локомотивом развития экономики, наиболее успешные страны сделали ставку именно на них. Для большинства специалистов очевидно, что эта сфера может стать драйвером и отечественной экономики, реальным вектором ее диверсификации. И для этого нужны специалисты, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Поэтому совместный проект с ЧелГУ, на наш взгляд, как никогда актуален и своевременен. Это — вклад в развитие Челябинской области, инвестиции в человеческий потенциал, который будет реализован с максимальной пользой для нашего региона.

Обучение будет проходить на базе Института информационных технологий Челябинского государственного университета. Занятия проводятся по вечерам, чтобы дать возможность взрослым студентам совмещать теоретическое обучение со стажировками и работой в компаниях-партнерах проекта.

Подробная информация и полная программа магистратуры размещена на официальном сайте проекта.

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