2020-07-23T07:52:55+03:00
Общество

IT-коллаборация: в ЧелГУ запускают магистратуру совместно с ведущими компаниями отрасли

Курс, рассчитанный на два года, предполагает стажировку и работу с реальными кейсами в сфере Machine Learning, Highload и Project Management, причем уже со второго семестра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Южный Урал сможет побороться за звание всероссийской столицы IT-образования благодаря уникальному проекту Челябинского государственного университета, лидера телекоммуникационного региона компании «Интерсвязь» и одного из ведущих разработчиков NapoleonIT. Впервые в истории региона эксперты науки и технологий объединяют усилия для подготовки высококлассных специалистов в сфере машинного обучения.

Уже в этом году к обучению в магистратуре на базе ЧелГУ приступят лучшие из лучших: как выпускники бакалавриатов, так и уже получившие образование и работающие в сфере машинного обучения специалисты. Кандидаты, прошедшие специальный отбор, получат уникальную возможность не только повысить уровень своих знаний, но и применить их на практике. Курс, рассчитанный на два года, предполагает стажировку и работу с реальными кейсами в сфере Machine Learning, Highload и Project Management, причем уже со второго семестра.

— Это действительно прецедент для нашего региона. Крупные вузы, такие как ЧелГУ, крайне щепетильно относятся к своей репутации и выбору стратегических партнеров. Поэтому сам факт появления такого курса — это признание со стороны академической науки большого вклада нашей компании в развитие образования и технологий, — пояснил заведующий лабораторией машинного обучения и интеллектуального анализа данных Дмитрий Ботов. — Осознавая всю ответственность, мы с особой тщательностью подошли к составлению программы обучения. Уверен, что теоретическая база и живое общение с состоявшимися специалистами, передаваемый ими опыт сопоставим с несколькими годами работы «в поле».

Наставниками магистрантов станут ключевые фигуры сферы Machine Learning Челябинска: руководители подразделений компании «Интерсвязь» и Napoleon IT. По стандартам системы высшего образования прием будет вестись как на бюджетные, так и на оплачиваемые места. Каждый обучающийся получит знания, которые помогут ему повысить конкурентоспособность на рынке высоких технологий.

— На Западе IT уже несколько лет является локомотивом развития экономики, наиболее успешные страны сделали ставку именно на них. Для большинства специалистов очевидно, что эта сфера может стать драйвером и отечественной экономики, реальным вектором ее диверсификации. И для этого нужны специалисты, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Поэтому совместный проект с ЧелГУ, на наш взгляд, как никогда актуален и своевременен. Это — вклад в развитие Челябинской области, инвестиции в человеческий потенциал, который будет реализован с максимальной пользой для нашего региона.

Обучение будет проходить на базе Института информационных технологий Челябинского государственного университета. Занятия проводятся по вечерам, чтобы дать возможность взрослым студентам совмещать теоретическое обучение со стажировками и работой в компаниях-партнерах проекта.

Подробная информация и полная программа магистратуры размещена на официальном сайте проекта.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен
Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Новости 24
Чиновников заподозрили в сговоре при строительстве гранитной набережной в Челябинске
В Челябинской области погибли 3 женщины, зараженные коронавирусом
В Челябинской области определены районы, куда поставят новые водовозы
Представителю скандального автосалона огласили приговор за взятку полицейскому в полмиллиона
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 июля 2020 года: больше 200 выздоровевших за день
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
Юные челябинцы подбодрили детей со сложными заболеваниями
Гендиректор челябинского «Трактора» поддержал нового главу Хабаровского края, поставленного вместо Фургала
Пьяный бесправник устроил ДТП в Челябинске
Ничего уголовного: следователи проверили драку полицейских и жителя Магнитогорска без маски
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом
Воду вычерпывали ведрами: в Челябинске затопило тубдиспансер, где лежат больные коронавирусом
Рядом с мэрией Челябинска нарисовали бравого солдата Швейка
Аэропорт Челябинска «заминировали» в пятый раз за неделю
Везли в машине 36 пакетов с синтетикой: в Челябинске задержали мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков
В мэрии Челябинска прокомментировали гибель деревьев и кустарников, которыми заинтересовалась прокуратура
Для Челябинской области купят десять водовозов
Погода в Челябинске на 23 июля 2020: поднимается ветер, возвращается дождь
Челябинским туристам заплатят от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России
ВТБ запускает новую Travel-карту
Кража геля для бритья не удалась: в Челябинске поймали магазинного воришку
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Думала, чуть больше тысячи рублей: челябинка рассказал, что помогло ей выиграть миллион
Текслер предупредил о закрытии ресторанов и кафе, нарушающих санитарные требования
На предприятии Челябинска девушке станком сорвало скальп
В Челябинске главы районов ответят за гибель 249 деревьев и кустарников