2020-07-23T12:23:16+03:00
Общество

«На репетиторов немного потратил»: выпускник из Челябинской области сдал ЕГЭ на рекордные 300 баллов

И ждет результаты последнего экзамена
Ангелина ЗАКИРОВА
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Арсений Сенокосов набрал 300 баллов на ЕГЭ по 3 предметамАрсений Сенокосов набрал 300 баллов на ЕГЭ по 3 предметамФото: из архива героя публикации
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В Челябинскую область пришли результаты ЕГЭ по профильной математике. Для выпускника 127 гимназии из Снежинска Арсения Сенокосова это стал третий максимальный результат — по трем предметам она набрал 300 баллов — это лучший показатель в регионе.

Арсений признается, что рассчитывал на высокий результат, но не ожидал набрать максимальную оценку за три ЕГЭ: русский язык, информатику и профильную математику.

— Родители и учителя были очень рады, поздравили меня. Я надеялся, наберу больше 90 баллов, потому что много готовился и старался написать на максимум. На репетиторов немного потратил. В основном занимался в интернете на вебинарах, и подготовка к олимпиаде очень помогла, — рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» Арсений.

В понедельник, 27 июля, придут последние результаты по физике. Арсений верит, что побьет свой нынешний рекорд и станет 400-балльником.

— В этом году очень важно было не растерять форму за месяц переносов экзаменов. Я занимался вместе со своими учителями. Весь год до мая упорно изучал темы экзаменов, решал типовые задания. Затем с мая по июнь чуть сбавил темпы, чтобы немного отдохнуть. И уже к экзамену подошел в максимальной форме, — рассказал редакции Арсений еще в качестве двухсотбалльника.

Выпускник мечтает связать свою жизнь с радиотехникой. С вузом 300-балльник уже определился, он собирается поступать в Москву, в физтех-школу радиотехники и компьютерных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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