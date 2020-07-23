Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 июля 2020: улучшение статистики и результаты тестов на антитела

Коронавирус все также господствует в Челябинской области. Число заболевших растет с каждым днем, а некоторым больницам приходится перепрофилироваться под «ковидные» отделения. Хотя за прошедшие сутки есть положительная динамика. Так, количество выписанных из больницы почти в два раза превысило число заболевших за сутки.

Статистика: Коронавирус74.рф

На ранее утро 24 июля зарегистрировали 129 новых случаев. Всего 10757 южноуральцев заболели новой инфекцией, 3526 из них находятся под наблюдением врачей. А из больниц выписали 253 человека.

За прошедшие сутки погибли 3 человека. Коронавирус у них всех был сопутствующим заболеванием:

— сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь — пациентка, 63 года;

— сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия — пациентка, 72 года;

— острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь — пациентка, 72 года.

Инфографика: yadex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк, но только экспозиции на открытых территориях;

— парки и аттракционы.

Вполне возможно, что в ближайшее время возобновится авиасообщение между Китаем и Челябинской областью. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что намерен открыть рейсы по маршруту Харбин — Челябинск. Об этом стало известно, 23 июля, на совещании VIII Диалога партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая, которое прошло в режиме видеоконференции. Часть вопросов должна была обсуждаться на саммитах ШОС и БРИКС, но пандемия внесла свои коррективы.

Когда откроется авиасообщение с Китаем, пока что неизвестноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы, принявшие участие в бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу, начали получать результаты. Об итогах исследования сообщают по телефону, а не по почте, как обещали ранее. Напомним, для участия было отобрано 2800 человек. Включить в выборку обещали самых разных людей по возрасту, профессиям и месту жительства, чтобы понять, сколько человек переболели и получили иммунитет, не обращаясь за медицинской помощью.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске во время дождя залило новое здание противотуберкулезного диспансера на улице Комаровского, 14. Там проходят лечение больные коронавирусом. Им пришлось перейти на время в другие палаты. Как сообщили в региональном минздраве, затопление произошло из-за забитой строительным мусором ливневки. Однако прокуратуру области, судя по всему, такой ответ не устраивает. Они намерены провести проверку и выяснить все обстоятельства инцидента.

Заработало отделение детской хирургии ГКБ №1. Оно было закрыто на карантин после того, как от коронавируса скончалась заведующая, врач высшей квалификационной категории Анна Белякова. Ей было всего 43 года, на ее счеты сотни спасенных детишек.

Некоторым больницам приходится перепрофилироваться под «ковидные» отделенияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также напоминаем, что путешествия по России во время пандемии коронавируса для жителей Челябинской области станут экономичнее. Теперь туристам будут выплачивать компенсацию в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ее сумма зависит от стоимости туристической путевки. Новые изменения должны вступить в силу уже в августе.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 24 июля 2020 года.

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