Для Челябинской области купят десять современных водовозов

Июльская аномальная жара не только выжгла в Челябинской области 40% посевов, но и обернулась в некоторых районах острым водным кризисом. В соседнем с Челябинском Копейске воду давали по графику. В иных сельских муниципалитетах краны попросту пересохли и люди выстраивались в огромные очереди к уличным колонкам, чтобы запастись водой. А ведь еще и огороды горели под немилосердным солнцем!

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера для нужд региона во время засухи или других нештатных ситуаций с водоснабжением будет приобретено 10 современных водовозов емкостью от трех до десяти кубометров. Автомобили отечественного производства, хорошо зарекомендовавшие себя в работе.

«Мобильные отряды» водовозов равномерно распределят по всей области. Регион поделят на четыре условные куста, с тем чтобы до нужной точки они добрались максимум за два часа.

КУДА ОТПРАВЯТСЯ МАШИНЫ?

Верхнеуфалейский, Карабашский городские округа, Еткульский муниципальный район. Туда средства на приобретение техники для подвоза воды выделялись в 2019 — 2020 годы.

Златоуст, Саткинский район, Копейский городской округ, Еманжелинский и Увельский муниципальные районы, Нязепетровский муниципальный район, Нагайбакский, Варненский, Брединский муниципальные районы. Это новые точки на карте области.

НУЖНЫ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Водовозы, даже самые современные, — это оперативное решение проблемы. Водный кризис в Челябинской области, богатой реками, озерами, родниками, — застарелый, многолетний. В июне на совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер поставил задачу во всех территориях актуализировать схемы водоснабжения. Во время поездки в Нагайбак главе региона пожаловались на изношенные сети, заброшенный долгострой очистных сооружений.

Губернатор отправил в Нагайбак комиссию для экстренного решения вопроса. Но проблема носит характер системного кризиса. В адрес главы региона поступают многочисленные обращения от южноуральцев. Люди жалуются на перебои в водоснабжении, частые аварии на сетях, несоответствие вкусовых качеств воды и цвета нормативам.

— За год проблемы не решим, но двигаться нужно. Разъясняйте людям причины дефицита. Ремонты бесхозного имущества невозможны! Со следующего года регион получит в два раза больше средств по программе «Чистая вода». Но без проектов заявку в федеральный Минстрой не сделать, — подытожил тогда губернатор.

Региональный минстрой и главы муниципалитетов работу по инвентаризации и актуализации сетей должны провести в самый короткий срок. Нужны системные решения на годы вперед.

ОТКУДА ПОСТУПАЮТ ЖАЛОБЫ

На особом контроле региональной власти территории, откуда в адрес губернатора поступает больше всего обращений: село Хомутинино Увельского района, поселок Сухтелинский Верхнеуральского района, села Миасское и Канашево Красноармейского района, города Карталы и Чесма. Есть проблемы с водой в Брединском, Троицком, Варненском, Нагайбакском, Коркинском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

- Я принял решение приобрести за счет областного бюджета 10 спецмашин - хорошо себя зарекомендовавших моделей наших отечественных производителей. Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой. Организуйте размещение спецтранспорта по кустовому принципу и внесите мне предложения по схеме дислокации, - поручил Алексей Текслер главам муниципалитетов.

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