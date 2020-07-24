«Ну ты и Цискаридце!»: спасенный в Челябинске львенок Симба устроил цирковое представление

Спасенный от живодеров львенок «Симба» всячески резвится в своем вольере. На днях он устроил целое представление на потеху сотрудникам челябинского приюта «Спаси меня». Мохнатый зверек кувыркался и всячески забавлял свою публику.

Симба устроил представление для зрителей.

— Ну ты и Цискаридзе! — умиляются зрители, наблюдавшие за действиями львенка.

Вскоре к выступлению подключилась и леопард Ева, чья клетка расположена неподалеку. Она начала повторять кувырки за львенком. И, в итоге, привлекла к себе внимание публики. Правда, минута славы длилась недолго. Дикая кошка во время своего очередного переката случайно опрокинула миску с водой. После этого она начала фыркать и недовольно ходить кругами от случившейся неудачи.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане 00:00 00:00

А тем временем львенок снова завладел вниманием зрителей. Он уселся на задние лапы и начал крутиться вокруг себя.

— Скоро дырку на попе сделает, — пошутил оператор, снимавший львенка.

Вскоре Симба устал от чрезмерной активности. Он улегся возле решетки вольера для того, чтобы получить благодарность за представление, которое он устроил. Детеныша все таки наградили: погладили по шерстке и похвалили.

Так выглядел Симба после приезда в Челябинск. Шансы выжить были 50:50Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, в скором времени львенок Симба и леопард Ева отправятся в реабилитационный центр в Танзанию. Поездка уже запланирована в конце сентября. Как сообщил владелец приюта «Спаси меня» Карен Даллакян, это станет первой международная коллаборацией по репатриации диких животных Африки, спасенных в России. Специально к такому событию приедет даже посол из Танзании.

Ева за несколько месяцев из крохи выросла почти во взрослую дикую кошку. Фото: vk.com / Приют диких животных "СПАСИ МЕНЯ", Челябинск

Львенка Симбу искалечили живодеры-фотографы, которые использовали животное в качестве реквизита для съемок. Когда зоозащитники нашли детеныша, он находился на грани между жизнью и смертью. От полученных травм у него были парализованы задние лапы. А леопарда Еву не признала после рождения родная мать. Она отказалась кормить кроху и даже чуть ее не растерзала. В итоге, оба детеныша оказались на попечении у челябинского ветеринара Карена Даллакяна.

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