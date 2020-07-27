Погода в Челябинске на август 2020: жара и падающие звезды
Лето на Южном Урале, как и в календаре, завершается в августе. Именно в этом месяце среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов. На севере и на западе региона это случается во второй декаде месяца, а на юге и в центре — в последних числах.
Зато начнется нынешний август с полноценной жары. Уже к пятнице 31 июля воздух прогреется до +32 градусов. В субботу, 1 августа, будет +31.
А в воскресенье, 2 августа, и все +35. Если так и случится, то Челябинск вплотную приблизится к прежним рекордам. Пока максимальной температурой в Челябинске в августе за всю историю наблюдений считается температура +36 градусов.
В пятницу и в субботу возможны дождички, а воскресенье синоптики обещают сухим.
Еще одним жарким днем обещает стать понедельник, 3 августа. Воздух прогреется до +30.
Дальше температура пойдет на спад.
Если верить погодным информерам в интернете, которые делают свой прогноз на среднесуточных показаниях за много лет, вплоть до 17 числа температура в Челябинске не должна опускаться ниже +25 градусов. Во второй декаде она будет варьировать от +20 до +25 градусов днем и от +13 до +18 градусов ночью.
Нынешний август в Челябинской области будет дождливым, как и у наших соседей в Курганской и Свердловской областях. Об этом ранее заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В самом Челябинске возможны грозы и туманы.
Также в августе нас ожидает сказочное явление — Персеиды. Так называют метеорный поток из созвездия Персея. Первые падающие звезды уже можно увидеть на ночном небе. Интенсивнее всего звездопад будет в ночь с 12 на 13 августа, а потом поток метеоров начнет редеть и сойдет на нет к 24 августа.
Такой будет погода в Челябинске в августе 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU