2020-07-27T20:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 июля 2020: день города под вопросом и риск вспышки в санатории

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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В центре Челябинска практически никто не соблюдает социальную дистанциюВ центре Челябинска практически никто не соблюдает социальную дистанциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Челябинской области даже не думает сдавать свои позиции. Количество инфицированных все также растет с каждым днем, из-за чего начинает казаться, что ограничительные меры будут действовать и осенью.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

По данным областного минздрава, на утро 28 июля зарегистрировали 128 новых случаев. Всего COVID-19 заболели 11291 южноуральцев, из них 3685 находятся под присмотром врачей.

За день в регионе выписали и отправили домой 106 человек. А новой инфекцией переболели 7323 пациента.

За прошедшие сутки умер один человек. Им оказался 85-летний мужчина, у которого диагностировалась кардиосклероз и гипертоническая болезнь. Коронавирус стал сопутствующим заболеванием.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

В санатории-профилактории «Металлург» могла произойти вспышка коронавируса. Ее удалось избежать благодаря своевременному вмешательству Роспотребнадзора. Среди отдыхающих и сотрудников было проведено тестирование, которое показало наличие заболевания у двух детей. Они уже госпитализированы, а помещения санатория продезинфицировано. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Ситуацию в санатории взял под контроль Роспотребнадзор. Фото: vk.com / Санаторий Металлург|Златоуст| детский отдых

Ситуацию в санатории взял под контроль Роспотребнадзор. Фото: vk.com / Санаторий Металлург|Златоуст| детский отдых

Коронавирус в Челябинске

Администрация Челябинска поставила на паузу подготовку ко Дню города. Это связано с тем, что нет ясности относительно эпидемиологической обстановки в регионе. Приостановлена разработка афиши, концертных списков и общение со спонсорами. Вполне возможно, что за салютом жителям города придется наблюдать издалека.

В Челябинске появится новая инфекционная больница. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Рабочая группа по строительству корпуса уже провела совещание. Объект планируют сдать к зиме этого года.

Совещание по строительству больницы возглавила Ирина Гехт. Фото: facebook.com / Ирина Гехт

Совещание по строительству больницы возглавила Ирина Гехт. Фото: facebook.com / Ирина Гехт

Начиная с 27 июля, в Челябинске начинают работать кассы областной филармонии. Любители музыки, которые приобрели там билеты до начала пандемии, могут сдать их и получить обратно свои деньги.

Челябинский «Трактор» отменил встречу с магнитогорским «Металлургом», которая должна была состояться 2 августа. Точных причин, почему это произошло, «черно-белые» не сообщили. Однако можно предположить, что виной всему COVID-19, который бушует в регионе.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 28 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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