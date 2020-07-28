Жизнь возвращается: как избавиться от боли и бесплатно получить замену сустава по полису ОМС

Надежда Баранова большую часть жизни проработала начальником почтового вагона в Челябинске. Физические нагрузки сказались на ногах. 15 лет она мучилась от болей в колене, передвигалась только с тростью. Физиотерапия, мази и народные средства не помогали.

— Два года назад я пришла к хирургу с нестерпимой болью, — рассказывает женщина. — Врач поставил меня на очередь, но она почти не двигалась. Когда предложили поехать на операцию в Нижний Тагил, было очень страшно. Оказалось, что город очень красивый, госпиталь более, чем современный.

Надежда Баранова вошла в число первых 13 пациентов из Челябинска, которым провели замену коленного сустава совершенно бесплатно, по полису ОМС.

Операцию проводили хирурги медицинского центра имени Тетюхина, специализирующегося на эндопротезировании крупных суставов. Клиника работает с 2014 года, но до 2020 года помощь могли получить только жители Свердловской области. В 2020 году госпиталь впервые получил 1300 федеральных квот на эндопротезирование. И именно челябинцы стали первопроходцами, которым заменили коленные суставы по федеральным квотам.

Еще одна пациентка центра — Людмила Ивановна — приехала в клинику Тетюхина из Миасса. Своей очереди на операцию ждала четыре года.

— После стольких лет боли, даже не верится, что все закончилось, — говорит счастливая пациентка. — Мы даже не ожидали такого европейского сервиса и профессионального подхода. Нас забрали на комфортном автобусе прямо из Челябинска и привезли в госпиталь, быстро все оформили, взяли анализы, операцию сделали на следующий день.

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре им.В.В.Тетюхина все прооперированные пациенты получаютпервый этап медицинской реабилитации.Он проводится по уникальной программе, разработанной специалистами клиники, и включает в себя комплекс методов, механо-, кинезио- и физиотерапии, массажных процедур и лечебной физкультуры.

После того, как пациенты смогут ходить на своих ногах, они отправятся домой. Их увезет специализированный автобус, который курсирует между Челябинском и Нижним Тагилом три раза в неделю.

Внимание: получить высокотехнологичную медицинскую помощь в центре им.В.В.Тетюхина в рамках федеральных квот может любой нуждающийся из любого региона России. Для этого достаточно обратиться к врачу по месту жительства, заявить о своем выборе клиники и пройти необходимые обследования.

Виды деятельности центра:

• Доминирующее профильное направление — ортопедия и вертебрология-консервативное лечение, эндопротезирование и остеосинтез опорно-двигательного аппарата с применением титановых имплантатов, реабилитация.

• Профильные направления:

— патология органов малого таза (гинекология, колопроктология, урология);

— заболевания сердечно-сосудистой системы;

— стоматология, в том числе с использованием титановых имплантатов.

• Медицинская помощь на уровне диагностики и амбулаторного лечения: терапия, гастроэнтерология, оториноларингология, неврология, офтальмология, иммунология, эндокринология, маммология.

На сегодняшний день выполнено более:

• 600 операций по эндопротезированию;

• 50 — по вертебрологии

• 210 — гинекологического и урологического профиля.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина

г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 55;

ural-clinic.ru.

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